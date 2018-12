Betonový gramofon na Czech Design Weeku

Jedním z nejzajímavějších design kousků letošního Czech Design Week je vypínač z dílny Mulier Davida Richtra.

„Vystavujeme náš prémiový vypínač ERB, který byl vyroben při příležitosti výročí založení Československé republiky. Na vrcholu je zdobený replikou svatováclavské koruny, kde je pět rubínů, jeden spinel a jeden český granát. Po svém obvodu je vypínač zdobený pětatřiceti granáty, které jsou zasazeny do zlata. Celý vypínač je ve tvaru erbu."

Kvůli tomuto projektu se firma Mulier spojila se zlatníkem Radkem Prosem a společně vytvořili právě tento vypínač, který pravděpodobně vyvolá vášnivou diskuzi.

„Tato věc nějaké lidi zaujme, bude se jim líbit a někteří naopak řeknou, že jsme blázni a že je takový vypínač úplná blbost. To je přesně to, co mě na tom zajímá. Chci, aby to vyvolalo společenskou diskuzi o nějaké věci. To zásadní, co vyvolá diskuzi, bude cena. Tento vypínač stojí 169 900 Kč," prozradil David Richtr částku, za kterou je možné vypínač pořídit.

Na Design Weeku se prezentují převážně čeští designéři

Na Design Weeku se neprezentují pouze designové produkty, ale také myšlenky. Patrik Rešl s kolegou Danielem Skotákem hledají cestu výroby svého produktu - bambusové lahve.

„Teď se snažíme najít ten nejlepší proces, abychom si doopravdy mohli stát za tím, že je ta lahev udržitelná, jak na samotném konci, tak na úplném začátku. Díky tomu jsme udělali projekt, který budete moci celou dobu sledovat a na konci se budete moci těšit na lahev, kterou si budete moc koupit."

Designéři nechtějí, až lahev doslouží, aby se stala odpadem, a zároveň chtějí najít cestu k ekologické výrobě produktu. Jdou cíleně za efektivním výrobním procesem a následně se budou soustředit na design bambusové lahve.

„Chceme pokrýt celou cestu - od pěstování bambusu, dodavatele, až po výrobu. Bambus by se mohl lokálně pěstovat. Roste 90 dní a vyroste 30 metrů. Přeměňuje CO2 na kyslík a dokonce vydá více kyslíku než stromy, které hrozně rychle kácíme, a ty rostou mnohem pomaleji," dodává Patrik Rešl ze společnosti BE ON.

Poprvé se na českém Design Weeku představí Kristýna Kolaříková. Ve svém volném čase vyrábí šaty z netradičních materiálů, jako jsou folie a igelity.

„Inspirovalo mě to, že jsem jako malá nosila zdravotní korzet. Ten korzet se dělal stejným způsobem, jako dělám tyto šaty. To znamená, že mě omotávali do sádry, tu pak rozstřihli a podle toho se udělal skelet. Já se teď motám do folie, stvrzuji to lepenkou, rozstřihnu, vytvrdím a pak k tomu dodělám sukni."

Základem její tvorby je korzet, který jí v dětství dodával jistotu a bezpečí. Modely jsou lehké, vzdušné. Jsou transparentní, ale zároveň se člověk za nimi schová.

Za každým design kouskem se skrývá životní příběh

Dalším z prezentovaných designových kousků je unikátní betonový gramofon. Ladislav Šmika propojil industriální design a vintage audio techniku z osmdesátých let.

„Jako DJ jsem celý život hrál z desek. Mám je rád, stejně tak gramofony a celkově tu hudbu a zvuk z desek. Zaujaly mě betonové designové produkty a chtěl jsem také něco takového vytvořit. Rozhodl jsem se tedy, že jako první věc udělám gramofon a rovnou z betonu. Zkombinoval jsem to dohromady."

Organizátoři představili i originální dres Věry Čáslavské. Tímto gestem se Czech Design Week připojí k oslavám výročí Letních olympijských her 1968. Ty se konají v hlavním městě Mexika. Nadační Fond Věra Čáslavská tam připravil ve spolupráci s tamějším velvyslanectvím výstavu, která připomene sportovní výkony Věry Čáslavské.

„Odhalíme instalaci věnovanou Věře Čáslavské, uctíme její památku. Je to padesát let od olympiády v Mexiku, kde získala zlatou medaili. Představíme přímo ten dres, ve kterém vyhrála," říká Lucie Hrubá, PR manažerka Czech Design Week.