Udávání ve Vídni, Tyrolsko na pranýři, v celé Evropě obavy z druhé vlny – zkušenosti krajanů z pandemie III.

Petr Rejchrt: Můžu říct, že u nás ve vsi (Fieberbrunn, Tyrolsko, Rakousko) se nic katastrofálního nedělo. Dokonce i některé hospody měly načerno otevřeno, lidé se normálně pohybovali venku. Jasně se poznalo, kdo je z východní Evropy, protože tito lidé chodili po ulicích jako jediní v rouškách, někteří si na ně dokonce vyšívali vlajky zemi, ze kterých pocházejí. Změna nastala v okamžiku, kdy se musely začít nosit roušky v obchodech. Od té doby je nosí někteří, zejména starší lidé, pořád. A ještě jedna věc je jiná: kdo vyjadřuje nahlas pochyby o smyslu některých opatření, stává se příslušníkem undergroundu a je podezříván z toho, že věří různým konspiračním teoriím. A tak si vždycky jen tak mezi sebou šuškáme, co je blbost. V tom mi to připomíná 70. léta v Československu. Zapomněl jsem zmínit obrovskou míru denunciace ve Vídni. Počet udání vysoce převýšil počet pozitivně testovaných. Je vidět, že Vídeňáky spojuje se zeměmi Království českého velmi mnoho.

Zuzana Brejcha: Vídeň vcelku v pohodě. Roušky, kterým se tu říká masky, jsou v některých supermarketech zadarmo. Všude u vchodu dezinfekce. Počty vozíků se snížily, a buď je někdo u vchodu dezinfikuje nebo tam je dezinfekce a papír pro každého. Na ulici roušky někdo nosí a někdo ne, povinné jsou v obchodech a v MHD. Lidi to vcelku dodržují. Po otevření všech obchodů k žádným excesům nedošlo. Vykoupené jsou stále dezinfekce v drogeriích a různé pop up stores prodávají roušky a dezinfekce za nekřesťanské peníze. 15.května otevře gastronomie za zpřísněných podmínek. Od pondělka maturitní třídy ve škole, školky se také plní. Rakousko včasným lockdownem rychle zarazilo vzestup onemocnění. I když nezodpovědné jednání ski lobbystů v Tyrolsku způsobilo spoustu nákaz v celé Evropě a už se chystají žaloby. Na nákazu v Tyrolsku zemřelo i dost lidi a úřady ignorovaly varování z Islandu. Business first... V Tyrolsku k tomu bude v Landtagu (zemský parlament) vyšetřování. Samozřejmě se to vládnoucí Tyrkysoví snaží nějak pozdržet. Tyrolsko také bylo dlouho hotspotem nákaz a několik obci bylo týdny pod přísnou karanténou. Vcelku vláda varuje před druhou vlnou, ale už i koupaliště budou otvírat 29.května. Uvidíme…

Johana Kuncova-Kallio: Ve Finsku příští týden otvírají vyšší stupeň základek (nižší stupeň jel na částečný provoz i dříve). Hospody budou částečně otevírat, restaurace smí prodávat take away. Kadeřnictví, fyzio atd byly otevřené. Ven jsme směli (s rozestupy) celou dobu, ale na pár týdnů odstřihli Helsinky. Masky nenosí skoro nikdo. Ve vlaku lidi rozsazují ob sedačku.

Ivana Vodehnalová: Ve Španělsku nic moc, dlouhý zákaz vycházení, kontroly všude, na cestu z obchodu a domů 30 minut. Poslední 2 týdny konečně můžu s dětmi na 1hodinu ven. A od neděle budeme další dva týdny ve fázi jedna a můžeme jet cela rodina na výlet do přírody. Konečně! Pláže otevřou až druhý červnový týden. Roušky jsou povinné jen v MHD (zatím), ale dost lidi je nosí a dost lidi ne... Děti půjdou do školy až v září. Snad na podzim nepřijde druha vlna.