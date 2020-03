Proti koronaviru bojují v Británii i čeští lékaři

"Teprve koncem týdne se mu společně s kolegy podařilo přesvědčit vedení kliniky, aby udělali inventuru ochranných pomůcek a ventilátorů," vypráví manželka Iveta, která stejně jako Petr vystudovala koncem 90. let medicínu v České republice. Její manžel společně s vedením kliniky sestavil plán a klinika zrušila až na výjimky veškeré plánované zákroky.

"Na klinice mají k dispozici dvacet lůžek intenzivní péče s ventilátory," říká Iveta. Stejně jako manžel kvituje ohlášený záměr britské vlády zvýšit počet ventilátorů, které budou mít britské nemocnice k dispozici, současně však dodává: "Samotné ventilátory nestačí, musíte mít také dostatek vyškoleného personálu, který je umí používat. A to může být úzké hrdlo britského zdravotnického systému".

Naordinovali si víkend bez zpravodajství

Manželé Martinovští zažívají právě teď v Blackpoolu zřejmě nejnáročnější období svého profesního života. "Naordinovali jsme si víkend bez televizního a rozhlasového zpravodajství, abychom se vyhnuli dalšímu stresu," popisuje pár posledních dní Iveta. "Když bylo v sobotu a v neděli hezky, vyrazili jsme s dětmi na procházku do přírody. Ovšem jen do míst, kde jsme věděli, že budeme sami," upřesňuje manželka českého lékaře.

Ten může brzy zachraňovat životy některých z 1,5 milionu britských pacientů, které vláda řadí do rizikové skupiny. Kvůli věku do ní patří například člen horní sněmovny britského parlamentu lord Alf Dubs, který se před 87 lety narodil v Praze. V létě 1939 přijel s dětským vlakovým transportem organizovaným Nicholasem Wintonem do Londýna a Británie se mu stala druhým domovem. Hlásí se však ke svým českým kořenům a počátkem roku požádal o cestovní pas České republiky.