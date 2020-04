Izraelské osobnosti s československými kořeny: herečka Dalia Shimko

Kulturní instituce byly v Izraeli uzavřeny mezi prvními, včetně vašeho divadla. Co tedy nyní děláte? Jak se snažíte zvládnout tyto těžké dny?

V současné době nedělám téměř nic. A to nejen kvůli celé té situaci spojené s koronavirem, ale také kvůli politické situaci v Izraeli, která mně velmi znepokojuje a brzdí moji kreativitu.

Jako ředitelka divadla jste zodpovědná i za své herce i za všechny zaměstnance, jste i nadále v kontaktu a jak se navzájem podporujete? A jste v kontaktu s diváky?

Jako ředitelka divadelní společnosti Ensemble Aspamia jsem nadále téměř dennodenně v kontaktu s našimi herci, diskutujeme spolu o našich obavách, snažíme se situaci brát s humorem, vzájemně se podporujeme a plánujeme další projekty. Pro naše diváky pak online na sociálních sítích streamujeme naše dřívější hry.

Vy jste i známá herečka, hrála jste ve filmech a poté v divadle, vždy jste byla velmi aktivní, teď ale musíte být zavřená doma. Píšete tedy nějakou hru nebo zkoušíte nějakou roli?

Než nastala nynější krize, pracovala jsem na několika projektech – na nové divadelní hře podle krátké povídky „Little Pinks“, spolupodílela jsem se na tvorbě textu k novému televiznímu seriálu, a také jsem se věnovala fundraisingu k novému celovečernímu filmu, jehož spoluautorem je můj kamarád, herec Sharon Alexander.

Izraelci jsou známí svou soudržností i statečností, myslíte, že i tuto krizi zvládnou? Že společně dokážou koronavirus porazit?

Společnost v Izraeli je zcela rozdělená a uprostřed krize, a to bez ohledu na současnou světovou epidemii. Nicméně stále nepřestávám věřit, že to naopak může přispět k tomu naši společnost znovu spojit.

Každý den přináší nové příběhy, nové hrdiny, mezi které určitě patří lékaři, zdravotní sestry, pečovatelky, ale třeba i pokladní v obchodech. Nejsou jejich příběhy a osudy tématem na nějakou divadelní hru?

Nepochybuji o tom, že o se o této epidemii píše v současné době již mnoho příběhů a knih. Já ve své umělecké tvorbě však většinou nereaguji na bezprostřední realitu, ale nikdo nikdy neví.

Vaší rodnou zemí je Československo, jste stále ve spojení s lidmi ze země svých předků a s jejich kulturou? Sledujete tamní kulturní scénu?

Má nejbližší rodina bydlí v Praze a jsem s nimi tedy v úzkém kontaktu a skrze ně se také dostávám do styku s českou společností a kulturou. Můj bratranec Jaroslav Rona je velmi známý český sochař a malíř a díky němu se tak dostávám blíže k české umělecké scéně. Mám také aspirace a sny pracovat na českém a slovenském divadle. Doufám tedy, že to bude možné již velmi brzy po skončení koronavirové epidemie.

Dalia Shimko je izraelská herečka, ředitelka a zakladatelka divadelního souboru Aspamia. Narodila se jako Zuzana Šimková v malém městě Nové Zámky roku 1962. V roce 1968 rodina emigrovala do Izraele. Po skončení její vojenské služby účinkovala ve filmech "Zits 80" and "Repeat Diving ". Role ve filmu "Noa, bat 17" ji proslavila a Shimko začala hrát i v divadle. V roce 1984 odjela studovat do Londýna na Douglas Weber Akademii. Po návratu do Izraele hrála v několika filmech a seriálech. Od roku 1991 pracuje také jako režisérka divadelních her. V roce 2003 zakládá její vlastní Fringe divadlo Aspamia. Pod vedením Dalie Shimko soubor představil více než 20 inscenací.