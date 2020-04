Česká kultura míří prostřednictvím Českých center do světa on-line

Současná situace s epidemií covid-19 zastavila během krátké doby v celém světě všechny plány. Všechno, co jsme vnímali jako přirozené a běžné, hudba, obrazy, knihy nebo divadlo, má najednou příchuť velké vzácnosti. Umělci hledají nové cesty, jak se dostat ke svým příznivcům. Také Česká centra se snaží pomáhat v oblasti kultury a vědy a přicházejí proto s novým projektem: "Czech Culture To The World".