Waldemara Matušku připomene muzikál

Zpěvák a herec Waldemar Matuška zemřel na Floridě 30. května 2009. V 60. a 70. letech 20. století díky charismatickému zjevu a mužnému hlasu patřil vedle Karla Gotta k nejvýraznějším postavám československé hudební scény. Mnohé z jeho písní zlidověly.

Waldemar Matuška se jako Vladimír narodil 2. 7. 1932 v Košicích na Slovensku do rodiny vojáka, ruského legionáře a kapelníka a vídeňské operní pěvkyně. Dětství ale strávil v Praze. Zděděné hudební nadání po rodičích na sebe nedalo dlouho čekat. Od mládí se učil na několik hudebních nástrojů (klavír, kytara, kontrabas, banjo), zpíval v Husově sboru.

Hvězdnou kariéru vyučeného skláře odstartovalo angažmá v divadle Rokoko (1962 – 1969). Jako herec hostoval v Hudebním divadle Karlín, činohře pražského Národního divadla a kabaretu Večerní Brno. Jako sólista vystupoval s orchestrem Václava Hybše a poté s country skupinou KTO (1972 – 1986). Pravidelně se objevoval v tehdejších estrádách, zahrál si v muzikálu Kdyby tisíc klarinetů, Fantom Morisvillu, Noc na Karlštějně, Všichni dobří rodáci nebo Trhák. Matuška byl historicky první vítěz Zlatého slavíka za rok 1962. Odvěkého rivala Karla Gotta se mu podařilo porazit ještě jednou, v roce 1967.

„ Morální pád jednoho zpěváka“

V roce 1980 byl Matuška jmenovaný zasloužilým umělcem. O to větší ránu tehdejšímu režimu zasadil, když v roce 1986 zůstal se svou třetí ženou Olgou v emigraci. Komunisté zareagovali obvyklým způsobem: odebrali mu titul, zostudili oblíbeného zpěváka v médiích, šířili pomluvy o tom, jak si žil nad poměry a jak nevděčný to byl umělec, když si nevážil života v komunistickém Československu. Nakonec se tvářili, jako by nikdy nebyl. V rozhlase se přestaly hrát jeho písně, vysílat filmy, ve kterých hrál.

Do staré vlasti se Matuška podíval až v únoru 1990 a pravidelně pak přijížděl na koncertní turné i jednotlivé koncerty. Zemřel v květnu 2009, bylo mu 76 let.

Tereza a další známé písničky

I když je těžké vybrat z Matuškova repertoáru to „nej“ připomeňme alespoň pár písní, které zná snad každý v české kotlině a díky Waldemarovi též řada lidí v zámoří. Patří mezi ně mimo jiné „Eldorádo", „Slavíci z Madridu", „To všechno odnes čas", „Jó třešně zrály", „Tereza", „Tisíc mil", „Tuhle rundu platím já", „Když máš v chalupě orchestrion", „Když jdou na mužskýho léta" a samozřejmě slavné duety s Evou Pilarovou „Ach ta láska nebeská", „Tam za vodou v rákosí “nebo duet s další ikonou československé a později české pop music Helenou Vondráčkovou „To se nikdo nedoví".