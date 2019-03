Věra Bílá plánovala velký návrat

V písničkách skupiny Kale se zpívá o lásce, smutku i smrti. Z alba Queen Of Romany vznikly dva videoklipy, z nichž jeden byl zařazen na kompilaci v současnosti nejlepších videoklipů v Americe. Má název Pas O Panori (U vody). O Bílé referovaly třeba britský deník The Guardian či francouzský Libération a nešetřily přitom slovy jako "star" či "diva". Zpěvačka nepřehlédnutelné postavy dokázala posluchače zvednout ze sedadel svým charismatem, živočišností a také interpretační originalitou. Ke konci kariéry zažila strmý pád.

Velký koncertní návrat přitom plánovala na tento pátek se zpěvákem Janem Bendigem a bývalým členem skupiny Kale Milanem Krokou.

"Jsme překvapeni, protože ještě minulý týden zkoušela i tancovala, byla v plném elánu, a těšila se na ten páteční a sobotní koncert," řekl Bendigův manažer Lukáš Rejmon.

V plánu bylo osm vystoupení. Natočili i společný klip, který měl být předzvěstí jejího návratu na koncertní pódia po 15 letech. Píseň "Mek som adaj", což znamená "Ještě jsem tady", je podle Rejmona o tom, jak se zpěvačka těší na návrat ke koncertování.

Za velkou ztrátu pro tuzemskou hudbu označila úmrtí Bílé i Zlata Holušová, ředitelka festivalu Colours of Ostrava. "Úchvatná a nezvladatelná zpěvačka, která patří k nejúspěšnějším našim umělcům, dokázala vyprodat světové sály, včetně pařížské Olympie. Na Colours se nám ji získat nepodařilo a to mne bude vždy mrzet," uvedla.

Od zpívání na svatbách do pařížské Olympie

Věra Bílá se narodila v Rokycanech v muzikantské rodině Giňů. Nejprve zpívala na rodinných slavnostech, svatbách a zábavách s cimbálovou muzikou svého otce Karola Gini. Širšímu publiku objevila Bílou zpěvačka Zuzana Navarová. Díky ní a také díky česko-francouzskému manažerovi Jiřímu Smetanovi se Bílá se skupinou Kale zařadila mezi velké hvězdy etnické hudby.

"Byl to jeden z největších talentů u nás, a to nemyslím jenom mezi romskými muzikanty, ale obecně. Ona měla pod vedením manažera Jiřího Smetany rozjetou ohromnou kariéru, ale bohužel ji to moc nezajímalo. Měla všechny předpoklady s výjimkou jednoho, ale strašně důležitého - a to byla pracovitost a spolehlivost," řekl ČTK hudební kritik Jiří Černý.

Na pódium chodila bosa, média ji nezajímala, kašlala na image a prý neznala ani noty. Přesto patřila k hudebním hvězdám světového formátu. Spolu s Idou Kelarovou, Ivou Bittovou nebo Jarmilou Šulákovou patřila mezi nejvýznamnější české reprezentantky etnické hudby. Měla však také pověst tvrdohlavé, náladové, emotivní a nevyzpytatelné ženy.

Měla se stát tváří oslav Mezinárodního dne Romů

Později propadla hraní na automatech, kvůli podlomenému zdraví koncertovala výjimečně. Zpěvaččinu snahu o návrat na pódia loni zmapoval i dokument Ostravského studia České televize. Režisér David Vondráček ve snímku Poslední naděje Věry Bílé po dva roky zachycoval zpěvaččiny životní peripetie poté, co opustila kapelu Kale, zadlužila se a zemřel jí syn i manžel, se kterým žila od 15 let.

Zpěvačka stále věřila, že se jí podaří hudební kariéru znovu nastartovat. Podle Vondráčka byla výjimečná zpěvačka. "Kdyby nebyla taková, jaká byla, tak by ten její příběh byl tuctový, ne plný zvratů. Ty skladby word music tu po ní zůstanou navěky."

Poslední rozloučení s Věrou Bílou doprovodí 23. března v Rokycanech i hudba několika kapel. Její památce budou věnovány i letošní oslavy Mezinárodního dne Romů. Věra Bílá se měla stát hlavní tváří oslav. Plánovaný sobotní koncert 6. dubna, kterým měla zahájit své turné, se uskuteční a bude věnován její poctě.