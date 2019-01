Štefan Margita – na výletě z opery do světa šansonu

Štefan Margita se narodil 3. srpna 1956 v Košicích. Vystudoval Umělecko-průmyslovou školu obor fotografie. Pokračoval studiem na košické konzervatoři. Zlom v jeho kariéře nastal, když v roce 1986 zvítězil na Pražském Jaru a krátce na to získal angažmá v opeře Národního divadla v Praze. Postupně se začal prosazovat na světových scénách. Triumfoval jako sólista ve vídeňské opeře nebo Metropolitní opeře v New Yorku. Opakovaně je zván k hostování do Chicaga, Londýna, Madridu či Tokia.

Na albu Mapa Lásky Štefan Margita dokazuje, že je nejen světovým operním pěvcem, ale že je též vynikajícím hercem s nezaměnitelným přednesem. Cit s jakým se chopil interpretace textů od Jiřiny Fikejzové, Ondřeje Soukupa, Gábiny Osvaldové nebo Martina Chodúra dává naplno vyniknout atmosféře a náladě, která před našimi zraky respektive sluchy vyvstává v živých jasných barvách. Plných tajemství a romantických zákoutí.

Úvodní skladba Pod pařížským nebem, kterou ve svém repertoáru měli takoví velikáni jako Yves Montand, Edit Piaf či Juliette Gréco, dává tušit, že v dnešní uspěchané době ještě stojí za to sednout do křesla, nalít si dobré víno a zaposlouchat se do libých tónů pařížských ulic.

Kdo by netoužil vzdát hold svým rodičům, za lásku a péči, kterou nám dávají. Nejinak tomu je i ve skladbě Máma. V textu, který původně napsala Jiřina Fikejzová v roce 1982 pro Marii Rottrovou je „Máma“ přirovnávána k Marii. Štefan Margita svým nezaměnitelným procítěným hlasem dává posluchačům tušit, že není na světě slov, která by vyvážila to, co nám rodiče dávají. Sám Štefan Margita k tomu dodává: "Strašně moc jsem chtěl svojí mámě tuhle píseň pustit. Bohužel už jsem to nestihl. A tak jí tuto píseň věnuji,“ svěřil se Štefan Margita.

Duetem Mapa lásky, skladbou, vzdal Štefan Margita hold Haně Hegerové. Píseň Mapa Lásky jsou vlastně písně dvě. Hlas Hany Hegerové je použit z její dřívější nahrávky a je doplněný o hlasovou stopu Štefana Margity. Vznikl tak první virtuální duet v dějinách české populární hudby

Na albu mapa Lásky nejsou jen skladby v jazyce českém, ale zazní též slovenština. Píseň Láska v Saint Jean je jistě nejen o lásce v Saint Jean ale i lásce ke slovenskému jazyku.

Píseň Hymna lásky, kterou Štefan Margita věnoval své choti – populární zpěvačce Haně Zagorové, mluví za vše. Láska je most přes rozbouřené vody života, láska je oddanost, přátelství, opora, víra… To vše a ještě mnohem víc se skrývá ve vyznání, které svým nezaměnitelným, upřímně skromným tenorem zpívá Štefan Margita.