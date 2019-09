Starci na chmelu slaví 55 let

V roce 1964 ho natočil režisér Ladislav Rychman podle námětu a scénáře Vratislava Blažka, který byl i autorem písňových textů.

Děj muzikálu vás zavede na chmelovou brigádu, kde se studentka Hanka stává středem zájmu vychloubačného premianta Honzy a zásadového, i když poněkud svéráznějšího Filipa.

"Ten příběh, který uvidíte a co tak divně začíná, ten mohlo prožít vaše dítě, ať chce či nechce rodina." Tímto nápěvem muzikál začíná. Průvodci celého filmu jsou tři kytaristé v černém - Josef Laufer, Petr Musil a choreograf Josef Koníček. Stali se logem i symbolem muzikálu.

Mezi oblíbené filmy patří Starci na chmelu také díky skvělým písničkám, které zpívají Karel Gott, Josef Zíma, Jana Petrů, Karel Štědrý a Jana Malknechtová.

Nestárnoucí muzikál se řadí k nejúspěšnějším českým filmům. Po premiéře ho viděly bezmála tři miliony diváků. Patří tak mezi komerčně nejúspěšnější české filmy (nejen) 60. let. Jeho uvedení odstartovalo v Československu natáčení řady hudebních filmů. Ve stejném roce vznikl snímek Kdyby tisíc klarinetů a další česká hudební komedie Limonádový Joe aneb Koňská opera. Zajímavostí je, že Karel Štědrý ve Starcích na chmelu nehraje, pouze zpívá ústřední píseň Milenci v texaskách. A v konkurenčním snímku Kdyby tisíc klarinetů hraje vedlejší roli vojína, který zde ani nemluví, ani nezpívá.

Písničky z muzikálu téměř zlidověly

Roli studentky Hanky si zahrála Ivana Pavlová, svérázného Filipa Vladimír Pucholt a Miloš Zavadil vychloubačného premianta Honzu. V jednom rozhovoru herec Josef Abrhám vzpomínal, že roli „záporáka" Honzy měl původně hrát on. Z nějakého důvodu se mu tehdy role moc nelíbila, tak ji odřekl. Po létech s úsměvem přiznal, že udělal chybu, že „taková role se neodmítá"!

Film se stal brzy velmi populárním a písničky autorů Jiřího Bažanta, Vlastimila Hály a Jiřího Maláska téměř zlidověly. Choreografii všech tanečních čísel vytvořil Josef Koníček.

Z romantiky v podkroví se stala nesmrtelná legenda

A jak nakonec filmová láska dopadne? Dobře i špatně zároveň. Filip příliš nezapadá do kolektivu a tak si najde nocleh na půdě školy, kam si tajně "půjčuje" věci z JZD. V tělocvičně nechce spát s ostatními ani spolužačka Hanka. Na jejich vznikající vztah spolužáci brzy přijdou. To se nelíbí premiantovi Honzovi, který chce jak Hanku, tak Filipovo bydlení. Anonymně upozorní třídní učitelku a předsedu JZD. Odhalen je nejen Filip, ale i jeho vztah s Hankou. Následující "soud" pedagogického dozoru na chmelové brigádě rozhodne o jejich vyloučení z brigády i ze školy. A spolužáci se od Honzy odvrátí. Z romantiky v podkroví školy se však stává nesmrtelná legenda.

Od roku 2001 existuje i divadelní verze muzikálu. Letos se Starci na chmelu představili v Praze na Letní scéně Vyšehrad. Tvůrci ho doplnili o dobové nahrávky z různých reportáží i několik narážek, které by se tehdy ve filmu objevit nemohly.

Příběh krásky, o kterou usiluje jak mocný padouch, tak podceňovaný outsider, tvůrci zasadili do prostředí středoškolských studentů na chmelové brigádě. Ti, co je zažili, si mohli zavzpomínat, a ti, co je neznali, možná žasnout nad poměry v oněch dobách.