Skupina Lake Malawi bude reprezentovat Česko na soutěži Eurovize

Loni reprezentoval Česko Mikolas Josef, který skončil na šestém místě, a získal tak pro zemi zatím nejlepší umístění. Historie soutěže se datuje od roku 1956 a je nejsledovanější hudební událostí v Evropě. V Česku však její popularita nebyla tak vysoká. Po úspěchu Mikolase se však situace mění. Porotu letos oslovila i Barbora Mochowa, fanoušci však poslali dál skupinu Lake Malawi okolo Alberta Černého.

Lake Malawi představili první singl v živém vysílání BBC

Lake Malawi je česká kapela z Třince, ale zpívá anglicky. Skupinu založil Albert Černý v září 2013 po rozpadu Charlie Straight. Hned první singl Always June ještě v témže roce představil frontman skupiny Albert Černý osobně s kytarou v živém vysílání rádia BBC London. V následujícím roce po svém vzniku se kapela vydala na známé festivaly Colours of Ostrava a Rock for People.

V květnu roku 2015 vyšlo debutové EP We Are Making Love Again, na kterém se producentsky podílel i Matt Lawrence, který spolupracoval s Adele. V roce 2015 se kapele podařilo vystoupit na britském The Great Escape Festival v Brigtonu. Na podzim se rozhodla objet Českou republiku s akustickým turné Furch Tour.

Po pečlivých přípravách, vydali Lake Malawi v roce 2017 čtrnáct písní na albu Surrounded by Light. Album doprovázelo i vydání videoklipů k písním Prague (In the City), Surrounded by Light, Not My Street, Bottom Of The Jungle, Paris a Spaced Out.

Mikolas Josef se po úspěchu v soutěži stal nejposlouchanějším českým interpretem

O dva roky později se Lake Malawi přihlásili do národního kola Eurovize s písničkou Friend of a Friend, a zvítězili. V národním kole podle vedoucího české delegace Jana Borse letos hlasovalo asi dvakrát víc fanoušků než loni. „Příští rok uděláme národní kolo jako velkou show. Chystáme to už teď a doufáme, že připravíme událost na světové úrovni," oznámil kreativní producent Jan Potměšil.

Jak dodal, loňský úspěch Mikolase Josefa, který se po šestém místě ve finále v Lisabonu stal v zahraničí nejposlouchanějším českým interpretem všech dob, způsobil obrovský nárůst zájmu o soutěž v Česku. Přihlásilo se dvakrát více českých interpretů než v minulém roce. Celkově přišlo více než tři sta skladeb z celého světa.