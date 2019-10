S Ondřejem Havelkou se přenesete do 30. let

Jeho repertoár zahrnuje široké spektrum od hollywoodských muzikálů až po vrcholná čísla swingových big-bandů. A době swingu odpovídají i dobové kostýmy a účesy orchestru i Ondřeje Havelky, který má smysl pro show a svá vystoupení uvádí s nadhledem a humorem. Studuje autentickou interpretaci historického jazzu a swingu, takže když zavřete oči, přenesete se do meziválečného odbdobí, a slyšíte zvuk, který znáte z dobových nahrávek nebo filmů.

Ondřej Havelka pochází z umělecké rodiny. Jeho matkou je herečka Libuše Havelková a otcem hudební skladatel a profesor Akademie múzických umění Svatopluk Havelka. A tak nepřekvapí, že také on zamířil ke zpěvu, filmu a divadlu. Vystudoval operní režii na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a na šest let zamířil do pražského divadla Ypsilon. Pak zvítězila hudba. Ondřej Havelka působil skoro dvacet let jako frontman Originálního Pražského Synkopického Orchestru. Po odchodu si založil vlastní jazz-band - Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, se kterým působí dodnes.

Havelkův dokument získal ocenění na festivalu v Montreux

Věnuje se i filmu a divadlu. Jeho dokument Originální pražský synkopický orchestr získal cenu "Stříbrná růže" na festivalu televizní zábavy v Montreux v roce 1991. Natočil dva dokumenty o operní zpěvačce Magdaleně Kožené.

V roce 1999 režíroval celovečerní filmový portrét Zdravý nemocný Vlastimilený Brodský, pro který napsal scénář a zahrál si v něm sám sebe. Také dokument Perla baroka o zámeckém divadle v Českém Krumlově je jeho dílem.

Ondřej Havelka se pustil i do celovečerního filmu

Jeho režijní debut se jmenuje Hastrman a do českých kin se dostal loni. Jde o adaptaci románu Miloše Urbana oceněného Magnesia Literou 2001 za nejlepší prózu. Film vypráví příběh milostného vzplanutí barona k dívce Katynce na českém venkově v 19. století a podobně jako román i děj filmu vyvrcholí v současnosti. Nikdo totiž netuší, že baron je ve skutečnosti hastrman, který pod šátkem skrývá žábry.

Práva k předloze měl původně jiný filmařský tým, ten však nezačal točit včas. Tak se otevřela možnost pro Ondřeje Havelku. „Pro mě je v Hastrmanovi dominantní milostný příběh dvou hlavních postav opředený prvky romantismu. Nezaměňujme však romantické za líbivé, v původním smyslu jde spíše o vzbouřené city, vášně i živly, vztahy mezi lidmi a přírodními jevy, přítomna je i dekadence, erotismus a mystérium. A tohle vše jsme se snažili do filmu dostat," popsal po uvedení filmu pro Českou televizi režisér Ondřej Havelka.

Do role hastrmana obsadil herce Karla Dobrého, jednoho z nejobsazovanějších českých herců v zahraničních filmech, mj. držitele Ceny Alfréda Radoka z roku 2013.