Romská hudba

Romští hudebníci se vždy přizpůsobovali okolním hudebním trendům a nejinak je to i v dnešní době. Po celém světě najdeme mnoho stylů „romské hudby“, které mají často více rozdílného než shodného. Navíc se musí rozlišovat mezi hudbou pro „majoritu“ provozovanou jako zdroj obživy a hudbou hranou uvnitř romských komunit.

Khamoro (romsky „sluníčko“)

Festival pořádá v Praze organizace Slovo 21 společně se SP Saga už od roku 1999. Každoročně nabízí jedinečné koncerty romských kapel z celého světa, výstavy, filmové projekce, taneční workshopy i odborné semináře a konference. V posledních letech Khamoro navštěvuje přibližně 10 000 lidí z České republiky a zahraničí. Za dobu existence festivalu se na koncertech divákům představilo více než 160 profesionálních romských kapel ze 40 zemí světa. Khamoro se tak stal největším a nejznámějším profesionálním romským festivalem na světě.



Iva Bittová

Zpěvačka a houslistka, která se prosadila doma i v zahraničí. Její otec Koloman Bitto byl vynikající a velmi známý romský muzikant. Ve spolupráci se skladatelem a bubeníkem Pavlem Fajtem dosáhla mnoha úspěchů na evropských scénách progresivní hudby. Rozsah jejích aktivit je pozoruhodný - v hudbě od vlastních interpretací lidových písní přes experimentální jazz, rock až po houslové aplikace skladeb vážné hudby a operní zpěv. Např. v roce 2004 účinkovala v newyorské Carnegie Hall v roli Elvíry v Mozartově opeře Don Giovanni. Na tuto spolupráci pak navázala několika koncerty s tamní formací Bang On A Can All Stars, které vyvrcholily vydáním alba Elida. Účastní se též nejrůznějších projektů performativního zaměření, programů pro děti, atd.

Ida Kelarová

Zpěvačka, muzikantka a sbormistryně je sestrou Ivy Bittové. Věnuje se výuce romských písní. Poté, co se vrátila po letech strávených ve Walesu a Dánsku zpět na rodnou Českomoravskou vysočinu, založila mezinárodní školu pro lidský hlas. Album Hej Romale, pod kterým je podepsaný dětský romský sbor Čhavorenge, je výsledkem společného projektu České filharmonie a Idy Kelarové na podporu romských dětí z českých a slovenských osad, ghett a sociálně vyloučených lokalit.

Hip-hop

Hip-hop se stal pro mladou generaci Romů ve velké míře módou a do jisté míry životním stylem. O jeho spojení s romskou hudbou se zatím nejúspěšněji snaží Radek Banga, uměleckým jménem Gipsy. Na české hip-hopové scéně působí od svých 13 let. V roce 2006 získal se skupinou Gipsy.cz Anděla jako Objev roku. O rok později pak Radek Banga získal cenu OSA pro nejúspěšnějšího mladého autora populární hudby. V létě 2007 Gipsy.cz hráli na největším festivalu světa, v Glastonbury, jako vůbec první česká kapela.

Hvězdy z pěveckých soutěží

Řada romských zpěváků se prosadila díky talentovým soutěžím. V roce 2005 vyhrál SuperStar Vlasta Horváth. Zpěvák a multiinstrumentalista vydal letos v březnu své čtvrté album „Stále nevěřím“. Do podvědomí široké veřejnosti se díky televizní pěvecké soutěži dostala také Monika Bagárová, jedna z nejtalentovanějších zpěvaček s výjimečným sametovým hlasem a hudební vyzrálostí. V roce 2011 debutovala albem Shining. Nejblíže jí jsou jazz, soul, r'n'b. Ze SuperStar vyšel také Jan Bendig, který nazpíval píseň s nedávno zesnulou Věrou Bílou. Spolu s ním a Milanem Krokou se chtěla tato zpěvačka vrátit na pódia.