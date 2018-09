Robert Křesťan a Druhá tráva - jeden den hráli na večírku, druhý stáli na pódiu festivalu v USA

Jak uvedl Robert Křesťan v jednom z rozhovorů, Panenka ho napadla v jedné brněnské tramvaji, i text refrénu. Když přijel domů, přehrál si ji na piano.

Robert Křesťan pochází z Vysočiny, narodil se v Počátkách, ale už tři měsíce po jeho narození se rodina přestěhovala do Brna. Maminka pracovala jako knihovnice, otec zpíval v liberecké a olomoucké opeře, po roce 1968 odešel do Spojených států a Austrálie. Robert Křesťan začal hrát na klavír v šesti letech, a později přidal ještě banjo.

Druhá tráva se zařadila mezi špičku na české country scéně

Poutníci, ke kterým přišel 21 letech, měli dvacet až třicet koncertů do měsíce a v osmdesátých letech dosáhli svého vrcholu. Robert Křesťan po třinácti letech spolu s Lubošem Malinou od Poutníků odešel a začátkem 90. let spolu založili skupinu Druhá tráva. Na prvním albu sedm z deseti písniček napsal sám.

Druhá tráva se zařadila mezi špičku na české i slovenské country scéně. Bývá označována jako bluegrassová. Robert Křesťan však od počátku mixuje několik hudebních stylů - bluegrass, folk i rock. Druhá tráva vydala 18 alb v Čechách i USA a je několikanásobným držitelem ocenění Akademie populární hudby Anděl v kategorii Folk a country. Jako jedna z mála českých kapel pravidelně každý rok absolvovala turné po USA. Má za sebou kolem třiceti turné. V jednom roce tu koncertovali až 2,5 měsíce.

Jedna z desek je věnovaná i písničkám Boba Dylana

Jak uvedl Robert Křesťan v jednom z rozhovorů pro idnes, v září 1994 se tak říkajíc "na blind" kapela vydala do kentuckého města Owensboro na břehu řeky Ohio. Konal se tam mezinárodní bluegrassový festival. Objednali si hotel a chodili na koncerty, kde viděli spoustu legend. Přátelé je přiměli k tomu, aby si vzali nástroje a zahráli na večírku časopisu Bluegrass Unlimited. Druhý den zahráli čtyři písničky na hlavním pódiu a den na to měli americkou agentku. Příští rok se do Ameriky vrátili už oficiálně, a následující rok hráli v Nashvillu. Nejlíp se mu však hrálo v Texasu, Coloradu a v Kalifornii.

Robert Křesťan má v repertoáru řadu písniček od Boba Dylana. Deska se jmenuje Dylanovka a hostuje na ní i Dylanův někdejší spoluhráč Charlie McCoy. Druhá tráva spolupracovala i Pavlem Bobkem, který s nimi začal opět živě vystupovat.

Robert Křesťan vydal 4 alba s Poutníky, 18 s Druhou trávou, a jedno sólově. To se jmenuje 1775 básní Emily Dickinsonové". Název je inspirován počtem básní americké básnířky. Album vyšlo v době, kdy se dočasně odmlčela Druhá tráva. Je na něm deset Křesťanových autorských písniček.