Před 145 poprvé zazněla Vltava

Skladba začíná dvojzpěvem teplého a studeného praménku, ze kterého se po chvíli rozezní slavné tóny představující Vltavu v celé její šíři a kráse. Následný motiv svatební polky naznačuje spojení řeky s českou vesnicí. Řeka nepřestává téct ani v noci – hudba navozuje stříbrný svit měsíce, rej rusalek, siluety hradů upomínající na slavnou českou historii. S příchodem dne se opět rozezpívá hlavní motiv řeky. Pak následuje dramatický boj Vltavy se Svatojánskými proudy a po překonání překážek se řeka přímo majestátně valí ku Praze. Když míjí Vyšehrad, ozývají se tóny z této básně. V závěru skladby mizí řeka v dáli.

Inspirace v české lidové písni

Podle některých je jedna z hlavních melodií transponovanou lidovou písní Kočka leze dírou do mollové tóniny. Ve Švédsku, kde spisovatel po nějakou dobu působil, jsou naopak přesvědčeni, že Bedřich Smetana vycházel ze švédské lidové tvorby. Zmíněný lidový motiv z Vltavy také údajně inspiroval Samuela Cohena při kompozici izraelské hymny Hatikvah. Skladbu použili tvůrci amerického filmu Strom života z roku 2011. Dlouhé roky vítali tóny z Vltavy návštěvníky Prahy na palubách Českých aerolinií. Poctu Bedřichu Smetanovi vzdal u příležitosti jeho 195. narozenin Google.

Smetanova Vltava jako tzv. doodle

2. března 2019 šest verzí vyhledávače Google připomnělo 195. narozeniny Bedřicha Smetany krátkým videem na motivy Vltavy. Animaci vytvořil grafik Nate Swinehart. „Skladba ve mně probouzí pýchu na to, že i já pocházím z Česka,“ nechal se před rokem slyšet Američan s českými kořeny. „Měl jsem Vltavu puštěnou celou dobu, co jsem kreslil, a měl jsem pocit, že stojím přímo u ní. Je plná emocí, ale zároveň i meditativní a vznešená. To je taky důvod, proč byl tenhle doodle tak výjimečný. Snažil jsem se do něj dát úplně všechno,“ uvedl v rozhovoru pro blog Google.