Nudný patron s buřinkou? Ani náhodou!

Přezdívku "doktor klavír" Jiřímu Šlitrovi vymyslel Miroslav Horníček. Šlitr se totiž svému právnickému povolání nikdy nevěnoval. Dvojice Suchý - Šlitr dokázala výrazně ovlivnit hudbu a divadlo 60. let. Právě oni zahájili éru malých divadelních scén. Jiří Šlitr by se v těchto dnech dožil 95 let.