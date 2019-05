Nestárnoucí sedmdesátník Jiří Korn

Hudební kariéru zahájil v 60. letech se skupinou Rebels, se kterou vydal album Šípková Růženka. Titulní stejnojmenná skladba se takřka přes noc stala velkým hitem. Není proto divu, že se Jiří Korn v 70. letech stal členem skupiny Olympic. Jeho nezaměnitelný hlas je možné dodnes slyšet například ve skladbě Únos. Poté se již vydal na sólovou dráhu. Mezi jeho největší hity patří již zmíněná Šípková Růženka, Robinson, Yvetta, Zpívat jako déšť nebo třeba Miss Moskva, která působila na české hudební scéně v roce 1989 jako zjevení.

Z herecké kariéry si připomeňme roli hloupého Honzy v pohádce Honza málem králem, ve které exceloval po boku Nadi Konvalinkové, Josefa Kemra, Petra Nárožného a řady dalších českých herců. Byl členem taneční skupiny UNO.



Nezapomenutelným se Jiří Korn stal hlavně díky účinkování v hudebně zábavném pořadu „Možná přijde i kouzelník“, kde vystupoval spolu s Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábusem. Prosadil se i za hranicemi, především v Německu, kde mimo jiné několikrát účinkoval s Helenou Vondráčkovou ve známém estrádním pořadu Ein Kessel Buntes.

V 90. letech se Jiří Korn vydal i sportovní dráhu. Hraje velmi úspěšně billiard a golf. V roce 2004 vyhrál mistrovství České Republiky seniorů v pool billiardu. Úspěchy zaznamenává také jako hráč golfu. Je znám svým profesionálním přístupem ke všemu, co dělá. Navzdory věku zůstává progresivní, jezdí na koloběžce, má vlastní řadu parfémů.

Jiří Korn vystupuje v muzikálech, hraje v divadle, příležitostně ve filmu a známá je také jeho vokálová skupina 4TET. Vypadá to, že na co Jiří Korn sáhne, to se mu daří. Popřejme mu tedy k jeho sedmdesátým narozeninám hodně zdraví a úspěchů na dráze umělecké i sportovní.