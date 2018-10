Luboš Andršt: Hudbu musíte mít v hlavě a pak do toho dát emoce

Na jevišti se sešli zajímaví hosté a gratulanti. Luboš Andršt stále koncertuje s několika kapelami.

Svou první kytaru si koupil ve 14 letech. A hudba zvítězila nad strojní průmyslovkou. Nejdřív hrál trampské písničky, ale zamiloval si blues, když uslyšel v radiu hudbu z New Orleansu.

"Vyšla deska, která se jmenovala Hudba černého lidu. Pouštěli z toho věci, a mluvili o té muzice. To byl přesně ten moment. Říkal jsem si, že bych chtěl alespoň trošku takhle umět hrát," uvedl Luboš Andršt v jednom z rozhovorů pro Český rozhlas.

Na kytaru se naučil sám. A díky tomu začal hrát s rockovou kapelou.

"Jednou jsem hrál u táboráku, a tam byli kluci z nějaké rockové kapely. Hrál jsem s nimi, a praskla mi při tom struna. Než to dohráli, tak jsem nasadil novou, během jejich hraní naladil, a dohrál jsem to s nimi. Oni říkali: hele, on se naladil, i když jsme hráli, on to slyšel. Jestli máš čas, tak s námi můžeš hrát. To bylo moje první lano. Asi je to otázka sluchu. Bůh vám dal talent, a když ho nezúročíte, tak vám ho zase vezme."

A Luboš Andršt ho zúročil dokonale. Hrál v řadě kapel, jeho první vlastní formací se stalo v roce 1968 trio Blues Company Ltd. Za dva roky hrál s rockovou kapelou Michala Prokopa Framus Five, se kterou také nahrál své první studiové snímky na LP Město ER. To odstartovalo jeho kariéru a hned v následujícím roce se připojil k jazzrockové skupině Jazz Q Martina Kratochvíla.

Vedl skupinu Energit, se kterou natočil své první autorské album. Prodalo se ho neuvěřitelných téměř 50 tisíc exemplářů. Během své více než padesátileté kariéry spolupracoval s předními hudebními soubory a hrál se s Paulem Jonesem, Danem Gillespem či B.B. Kingem. Co je podle něj při hraní nejdůležitější?

"Jsou to uši, sluch. A ten musíte cvičit. Tu hudbu nemáte v prstech, jak si někdo myslí, když mi říká: vám tam ty prstíky běhají. Ale já říkám: v prstíkách to není. Tu hudbu musíte mít nejdřív v hlavě, pak do toho dát emoce. Pak z toho uděláte hudbu."

Když přišel roční zákaz, neměl ani na složenky

Luboš Andršt dodnes zůstává věrný svému ideálu umělecké svobody. Ne vždy to měl jednoduché, občas přišel za socialismu zákaz. Živil se někdy i jinak než hudbou?

"Ne, to ne. Já jsem jenom hrál, nebo jsem strádal. Jednou jsem měl rok zákaz, a protože mám svobodné povolání, tak jsem jako muzikant nic nevydělával. Nemohl jsem platit složenky. Tak mi odstřihli elektřinu, telefon, a stejně jsem jenom hrál. Je to život naruby, když jsem byl mladý a měl jsem páru, tak jsem nemohl hrát, naopak teď mám hodně hraní."

Jen v září odehrál 15 koncertů. Po roce 1989 se před Lubošem Andrštem otevřely nové možnosti. Na více než 60 koncertech vystoupil s Martou Kubišovou a natočili CD Někdy si zpívám. Doprovázel americkou bluesovou zpěvačku Katie Webster. Pro českou hudební scénu objevil Tonyu Gravesovou. Luboš Andršt také často účinkoval v zahraničí. Například v roce 2013 vystoupil v akustickém triu s Prokopem a Hrubým v USA na Chicago Blues Festivalu.