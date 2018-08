Hudba roku 1968

Politické uvolnění v druhé půli šedesátých let se odrazilo samozřejmě i v kultuře. Byla to doba, která múzám přála. Pokud jde o českou pop-music, tak největší popularitě se těšila Marta Kubišová, která získala už třetího Zlatého slavíka. Mezi zpěváky strmě stoupala sláva Karla Gotta, kterému šlapal na paty pouze Waldemar Matuška. Gott se rychle vypracoval do role největšího hudebního „exportu“. Německo, Las Vegas, Rio, Moskva – tam všude vítali Karla Gotta jako největší hvězdu Střední Evropy. V roce 1968 získal zlaté ocenění na festivalu v Rio de Janeiru za píseň „Lady Carneval“. Z písní roku 1968 je cítit radost. To vše skončilo srpnovou okupací. Ruské tanky na dlouhou dobu umlčely svobodnou tvorbu. Píseň jako „Přejdi Jordán“ od Heleny Vondráčkové označili cenzoři za výzvu k emigraci a zavřeli do trezoru. Mnozí zpěváci odešli do emigrace jako například básník s kytarou Karel Kryl. Tento čelný představitel protestsongu se usadil v Mnichově a spolupracoval s Rádiem Svobodná Evropa. Marta Kubišová, jejíž píseň z roku 1968 „Modlitba pro Martu“ se v roce 1989 stala jedním ze symbolů sametové revoluce, měla až do pádu komunistického režimu zakázané vystupování.