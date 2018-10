Dancing Barefoot i Sen. Ivan Král oslavil sedmdesátiny

V polovině 60. let odjel Ivan Král z Československa do Spojených států amerických. Hudbě se věnoval už Praze a v New Yorku pak jeho muzikantská dráha pokračovala. V sedmdesátých letech hrál v doprovodné skupině zpěvačky Patti Smith, pro kterou napsal řadu písní. Mezi nimi i nejznámější Dancing Barefoot. V devadesátých letech začal Ivan král spolupracovat i s českými kapelami a interprety - jeho kytara zní například ve skladbě Nejlíp jim bylo od skupiny Mňága a Žďorp. Ivan Král je také producentem desky Ryzí zlato, na kterém se skladba objevila. Podepsán je pod nejznámějším albem skupiny Lucie Černý kočky mokrý žáby, sám na ni složil písničku Sen. Album dostalo mnoho cen, Ivan Král pak ocenění Akademie populární hudby za produkci. Na 20. ročníku hudebních cen Anděl byla deska vyhlášena albem dvacetiletí.

Ivan Král vydal také několik sólových desek. Za album Nostalgia z roku 1995 získal cenu Akademie populární hudby. Letos v září vyrazil jako čerstvý sedmdesátník na turné po českých klubech. Hrál nejen své starší hity, ale i písničky z připravovaného alba, které by mělo vyjít ještě v tomto roce.

