Být stále mlád se snaží Karel Gott i v osmdesáti

Rodák z Plzně přitom zpěvákem vůbec být nechtěl. Snil o tom být malířem. Místo v ateliéru se ocitl v továrně, kde se učil elektromontérem. S uměním navázal kontakt jako amatérský zpěvák. Odbornou porotu na různých soutěžích nenadchnul. V pražských tanečních kavárnách naopak u publika v druhé polovině padesátých let bodoval.

Mladý Gott z továrny stále častěji odbíhal na koncertní pódia. Nebylo divu, že zanedlouho montérky definitivně vysvlékl a začal studovat operní zpěv na pražské konzervatoři.

V roce 1963 nastal zlom v jeho kariéře. Tehdy si ho do kavárny Vltava přišli poslechnout Jiří Šlitr s Jiřím Suchým. „Když slyšeli, jak zpívám píseň Only You, nabídli mi angažmá v Semaforu,“ vzpomínal Gott. Nazpíval první hity a za píseň Oči sněhem zaváté získal v roce 1964 poprvé velmi prestižní cenu Zlatého slavíka.

Vrátil se profesionál

O pár let později zamířil Karel Gott na půl roku do Las Vegas. Tam poznal, jak se má chovat skutečný profesionál. Na tamních pódiích získal sebevědomí. Navázal spolupráci se skladatelem Karlem Svobodou. Ten pro něj skládal písně, které se staly skutečnými šlágry. Patřila k nim například Lady Carneval. Ta i dnes patří ke Gottovým největším hitům.

V 70. a 80. letech dominoval na československé hudební scéně a dařilo se mu i v zahraničí, především v německy hovořících zemích. S nadsázkou se o něm tehdy říkalo, že pro komunistické Československo vydělává více peněz, než automobilka Škoda. Většina jeho alb získávala ocenění stříbrné, zlaté, diamantové a platinové desky. Tak hodně se prodávala jeho alba. V roce 2004 obdržel multiplatinovou desku za nejprodávanější české album všech dob - Vánoce ve zlaté Praze.

Po změně režimu Karel Gott uvažoval o konci kariéry. Bál se, že o něj lidé ztratí zájem. Profesionál každým coulem si však udržel přízeň publika. Dokonce se mu dařilo získávat nové generace posluchačů. Bez problémů vyprodával i velké sportovní haly. Ocenil ho i prezident Václav Havel. "Karel Gott je pro mě příkladem profesionální kontinuity, je jako ta hora Říp, co tady pořád stojí..." napsala o něm v dopise přečteném na koncertě k jeho šedesátinám tehdejší hlava státu.

Filmy a filmové písně

Karel Gott účinkoval také ve filmech, poprvé to bylo v roce 1964 ve snímku Kdyby tisíc klarinetů, o 10 let později si zahrál hlavní roli dudáka Švandy v hudebním filmu Hvězda padá vzhůru, v roce 1975 to byla Romance za korunu a následovala řada dalších. Patřily k nim i v pohádky. Například v jedné s názvem Z pekla štěstí ztvárnil dvojroli - Lucifera a Pánaboha.

V řadě českých filmů a seriálů zněl Gottův hlas. Připomeňme titulní písničku do české, německé i slovenské verze animovaného seriálu Včelka Mája, nebo pohádku Tři oříšky pro Popelku. V muzikálu Starci na chmelu zpíval za představitele hlavní role Vladimíra Pucholta, že „den je krásný". Svůj hlas propůjčil i Karlu Fialovi, který coby Limonádový Joe ve stejnojmenné westernové parodii zpívá árii So Far.

Po roce 2000 Karel Gott zvolnil tempo. Oženil se a stará se o dvě malé děti. S dcerou Charlottou nedávno nazpíval duet. Ve volných chvílích se vrací ke staré lásce. Tou je pro něj malování. V jednom z rozhovorů prozradil, že pro něj znamená odreagování od stresu ze showbyznysu. V něm si udržuje výsadní postavení i v osmdesáti letech.