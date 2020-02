Andělíku rozkochaný

V cyklu Hity klasické hudby dnes nahlédneme do dávné historie, abychom se v ní pokusili vyhledat předchůdce současné populární hudby. První historický nález se jmenuje Andělíku rozkochaný a je to píseň stará šest století. Už ve své době zněla poněkud výstředně, jinak než většina tehdejších liturgických skladeb a i dnes působí trochu nezvykle. Její melodie by na dnešního člověka asi těžko působila jako hit. A také, asi těžko by si ji zapamatoval na první poslech.