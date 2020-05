Z chudého nemanželského dítěte starostou. Chodov renovuje hrobky a odkrývá i zajímavé příběhy

Město nechalo loni zrestaurovat hrobku průmyslnické rodiny Gaschů, které stála u zrodu strojírenské tradice města. Letos opravy pokračují. Právě probíhá antropologický průzkum ostatků prvního starosty Karla Fenkla a jeho rodiny, uvedl městský historik Miloš Bělohlávek.

"Největším úkolem pro letošní rok je znovuvybudování hrobky prvního chodovského starosty Karla Fenkla. V druhé polovině 20. století byly bohužel některé nejvýznamnější hrobky na hřbitově zcela zničeny a dotklo se to i hrobky továrníka Karla Fenkla. Velký pomník byl ukraden a podzemní část hrobky byla zasypána hřbitovním odpadem."

Karel Fenkl byl první chodovácký starosta. Čím byl ještě pro Chodov významný?

"Karel Fenkl byl nesmírně zajímavá a výjimečná osobnost i v rámci celého regionu. Sám pocházel z velmi chudých poměrů, byl nemanželské dítě. Postupně se vypracoval z řadového dělníka v porcelánce na spolumajitele jednoho z největších průmyslových podniků v našem regionu, porcelánky Richter, Fenkl, Hahn, která v době své největší slávy zaměstnávala téměř tisíc lidí. Kromě toho se nesmírně aktivně podílel již od svého mládí na veřejném životě. Inicioval stavbu nové městské části v Chodově. Vybudoval budovu základní školy, městský park, pomník obětem válek a mnoho dalšího. Podporoval například rekonstrukci kostela sv. Vavřince. A co především? V době výkonu své starostenské funkce, v roce 1894 zařídil povýšení Chodova na město."

Jak bude hrobka vypadat? Bude podobná té původní nebo zcela jiná?

"My jsme bohužel neměli žádné fotografie ani nákresy, takže jsme vycházeli především ze vzpomínek pamětníků. Pokoušíme se hrobku co nejvíc přiblížit k tomu, jak asi mohla vypadat v době svého vzniku. Podle vyprávění obyvatel byla téměř tři metry vysoká a čtyři metry široká. Ten pomník je skutečně monumentální. Zachováme i původní materiál. To znamená, že hrobka i krycí deska bude z pískovce."

Kdy bude hrobka hotová a představená veřejnosti?

"Hrobka prvního chodovského starosty bude dokončena nejpozději do letošní vavřinecké pouti, což je tradiční akce v polovině srpna. V srpnu si také budeme připomínat sto let od úmrtí Karla Fenkla. V rámci poutě se rovněž uskuteční setkání bývalých německých obyvatel, pro které je to významné téma."

Zastavme se ještě u první hrobky, kterou jste renovovali. Průmyslnická rodina Gaschů. Co to bylo za rodinu?

"Jsou to zakladatelé chodovské strojírenské tradice. V roce 1883 chodovský kovář Karel Gasch založil původně malinkou firmu na odlévání železných a litinových výrobků, která se během několika málo let stala velikou firmou v rámci regionu a na počátku 20. století už Gaschovi zaměstnávali 400 lidí z Chodova a okolí. Karel Gasch držel celou řadu důležitých patentů. Jedním z jeho slavných a ve své době populárních patentů byly školní lavice, které dodával do celé tehdejší rakousko-uherské monarchie."

Jste v kontaktu s potomky lidí, jejichž hrobky renovujete?

"Vždy se snažím před tím, než přistoupíme k renovaci hrobky, kontaktovat žijící příbuzné těch rodin. U rodiny Gaschů se to povedlo dobře. Jsme s nimi v kontaktu už pět let. Chodov pravidelně navštěvují. Podíleli se jak finančně, tak i radou a pomocí na celém procesu obnovy té rodinné hrobky. U rodiny Fenklů to bylo komplikovanější. Tam se nám podařilo najít potomky až loni. Přes počáteční opatrnost je z jejich strany patrná velká vstřícnost. Loni nám věnovali vzácný obraz, který zachytil starostu Karla Fenkla v roce 1902."

Z čeho Chodov financuje opravy těchto hrobek?

"Z velké části z vlastního rozpočtu. V každém roce se také snažíme najít co nejvyšší počet dotačních titulů, které by šly využít. Jak v loňském, tak v letošním roce nám velkou částkou a velkou pomocí přispěl Česko-německý fond budoucnosti, který již dlouhodobě tyto aktivity podporuje."

Díky opravě hrobek se tak do povědomí lidí dostávají příběhy obyvatel města. A jak to dopadlo například se starostou Karlem Fenklem? V roce 1901 odstoupil z úřadu a odešel do penze. Stal se čestným občanem města a císař František Josef I. mu udělil rytířský kříž. Na sklonku života (zemřel 18. srpna 1920) předal podnik svému synovi. Jeho potomci byli po druhé světové válce vysídleni a dnes žijí v Německu.