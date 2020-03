Tábor - bašta husitů slaví 600 let od svého dramatického založení

Tábor, známý jako město husitů, slaví od svého založení 600 let. I když náměstí dominuje socha slavného husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova, nebyl to on, kdo město založil. Přičinila se o to skupina kazatelů, Žižka byl v té době zřejmě ještě v Plzni. Bylo to však období hodně dramatické a plné bojů.