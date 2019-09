Příběh Becherovky začal psát Josef Vitus Becher, narodil se před 250 lety

Psal se rok 1805, když se karlovarský lékárník a obchodník Josef Vitus Becher seznámil s anglickým doktorem Forbingem, který do lázní doprovázel německého hraběte Metingena. Becher i doktor milovali bylinné tinktury, takže strávili téměř všechen volný čas společně v laboratoři a vymýšleli nové recepty. Na rozloučenou pak zanechal anglický lékař svému českému příteli recepturu, kterou Becher dva roky zdokonaloval.

A v květnu roku 1807 započal historicky první prodej Becherovky v krámku U tří skřivanů. Léčebný nápoj se tehdy ale jmenoval English Bitter a Josef Vitus Becher jej prodával jako žaludeční kapky. Hořkosladký, silný, voňavý likér rychle získal popularitu. Nejdříve se prodával v malých skleněných lékovkách, do typických půllitrových placatých zelených láhví se Becherovka začala plnit až v roce 1840.

Typické ploché láhve zavedl až Becherův syn Jan v roce 1866, kterému otec vzácnou recepturu svěřil, a který v roce 1838 převzal výrobu likérů v rodném domě U tří skřivanů. Jan Becher stál v čele firmy téměř 40 let a byl to také on, kdo se pustil do velkovýroby oblíbeného likéru. Již ve 30. letech 19. století Becherovku začal vyvážet do ciziny, mimo jiné do Německa či Francie. Zajímavostí je, že do Spojených států se dostala až v roce 1934 - po zrušení prohibice alkoholu - a dokonce až o čtyři roky později také do Anglie, tedy do vlasti jednoho ze svých otců.

Složení likéru znají jen dva lidé na světě

Za Jana Bechera se likér začal prodávat pod rodinným názvem Karsbader Becherbitter a to až do roku 1945, kdy byla firma zestátněna a rodina pro údajnou kolaboraci odsunuta z Čech.

Becherovka, jejíž recept se od dob Josefa Vituse Bechera předával z generace na generaci, má i po 200 letech stejnou chuť a vlastnosti. Je to také díky tomu, že mezi bylinami z exotických krajin jsou i ty, které rostou jenom na Karlovarsku. A tak se tajemství nenapodobitelné receptury zachovalo dodnes. Přesné složení ingrediencí na výrobu likéru v současné době znají jen dva lidé na světě. A oba jsou vázaní mlčenlivostí až do konce svých životů.

Oblíbený likér státníků

Není žádným tajemstvím, že Becherovka byla dlouhá léta oblíbeným nápojem prezidenta Miloše Zemana. V současné době už ji ale kvůli cukrovce nepije. Při návštěvě likérky před dvěma lety ale přislíbil, že značku bude propagovat na svých cestách do zahraničí nebo jednáních se zahraničními partnery.

Miloš Zeman však nebyl jediný státník, který měl rád karlovarský likér. Becherovku si oblíbila například i jeho královská výsost, arcivévoda Ferdinand Karel Habsbursko-Lotrinský. Na císařský dvůr údajně počátkem 20. století putovalo 50 litrů Becherovky měsíčně.

Becherovka se je dnes součástí skupiny Pernod Ricard, jednoho ze dvou největších výrobců lihovin a vína na světě. V Karlových Varech se vyrobí sedm milionů litrů Becherovky ročně. Téměř polovina míří na českých trh, zbytek na trh zahraniční. Poptávka po českém bylinném likéru přichází kromě Slovenska také z Německa, Ruska, Ukrajiny, Japonska či Austrálie.