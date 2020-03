Před 170 lety se narodil Tomáš Garrigue Masaryk

"Mě zaujalo to, že kdybychom ten projev napsali dnes, tak ta témata se vůbec nemění. To, co bylo aktuální před sedmdesáti roky, je aktuální i dnes," uvedl Marek Junek, ředitel Historického muzea Národního muzea.

"Na fotkách také můžeme vidět, kolik darů tehdy Masaryk dostal, byly to desítky až stovky tisíc blahopřání a různých darů. Dostal i automobil, který byl velmi luxusně vybavený. Když se podíváme na stránky tehdejšího tisku, tak se to setkalo s velmi negativní kritikou opozice. Ten den Masaryk ukončil večeří se svojí rodinou a v rámci večeře si se suchým humorem povzdechl a říkal, že oslavy osmdesátin byly obrovské, a že by ho zajímalo, co bude po jeho smrti."

K jeho osmdesátým narozeninám byl roku 1930 přijat zákon obsahující větu „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát". Po odchodu z funkce roku 1935 ho parlament znovu ocenil a odměnil za jeho osvoboditelské a budovatelské dílo.

O samostatnosti českého národa přemýšlel už na začátku první světová války

Masaryk už na začátku první světové války opustil svůj původní názor, že bude možné Rakousko-Uhersko reformovat do moderní federace. Začal naopak promýšlet a připravovat vystoupení českého národa z Rakouska-Uherska.

Když roku 1915 odcestoval společně s dcerou Olgou do Švýcarska, nemohl se už vrátit, protože v Rakousku-Uhersku na něj byl vydán zatykač. Obeslal české krajany po světě, získal jejich podporu a v červnu 1915 v Ženevě poprvé veřejně vyhlásil požadavek samostatného státu.

Když velmoci uznaly československý požadavek, odjel Masaryk v únoru 1917 do Ruska shromažďovat vojsko, aby svému programu dodal větší váhu. Československé legie měly až 50 tisíc mužů.

7. března 1918 se vydal lodí do Spojených států amerických, protože věděl, že prezident Woodrow Wilson bude mít v poválečném uspořádání světa významné slovo. V Chicagu ho vítal stopadesátitisícový dav. Zpráva o vzniku Československa dne 28. října 1918 zastihla Masaryka ještě v Americe, stejně jako zpráva o jeho zvolení prezidentem.

Ředitel Historického muzea Marek Junek se zamyslel i nad tím, co ho na Masarykovi nejvíc zaujalo.

"Mě jako historikovi je blízký jeho koncept českých dějin, ale to je velmi složitá otázka. Asi mám na Masarykovi nejraději jeho drobnou práci. Masaryk v podstatě říkal, že dopředu můžeme jít i tehdy, když nevykonáme žádné obrovské činy. Ale když každý den uděláme nějaký kus práce, tak nás to posune dopředu, což si myslím, že je také jeho velký odkaz pro dnešek."

Jméno Tomáše Garrigua Masaryka dnes nese řada náměstí a ulic v České republice.