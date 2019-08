Polička si připomíná výročí Bohuslava Martinů

28. srpna to je 60 let od úmrtí a příští rok to bude 130 let od narození proslulého hudebního skladatele. V jeho rodné Poličce proto chystají velké oslavy, ale zároveň chtějí zviditelnit dílo a osud skladatele v České republice a v zahraničí.