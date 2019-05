Il Boemo - příběh Josefa Myslivečka. Slavnější než Mozart, přesto umřel v zapomnění

Zavede diváka do Itálie, kde Mysliveček žil, tvořil, stal se legendou, ale také zemřel v zapomnění. Petr Václav obsadil do filmu, jehož natáčení připravoval víc než deset let, i operní hvězdy světových scén. Hudbu k filmu, kterou tvoří z velké části téměř 250 let nenastudované a tedy znovu objevené Myslivečkovy árie a skladby, nahraje pod taktovkou Václava Lukse orchestr Collegium 1704.

Hlavní roli Josefa Myslivečka, který se vzepřel vůli rodiny, nestal se mlynářem, a opustil rodnou Prahu, ztvární známý ruský herec Jegor Koreškov. Znal před natáčením skladatele Myslivečka?

"Neučil jsem se tak podrobně o období baroka a italské opeře. Ale když jsem pracoval na filmu, tak jsem našel informace v knize o Josefu Myslivečkovi, která vyšla v ruštině. Poslouchal jsem také jeho muziku, která je dostupná na internetu. Bohužel jí tam není mnoho."

A co Jegora Koreškova na osudu Myslivečka zaujalo?

"Byl z dobré rodiny, vše opustil, aby se stal chudým v Itálii. Ztratil své možnosti v Čechách a znovu začal budovat svoji cestu, aby se stal velkým. A nejen kvůli nemoci zase spadl na dno. Byl pro ně cizincem, a cizincem zůstal. Myslím, že je to problém globalizace na celém světě."

Měl peníze i úspěch, zemřel v zapomnění

Josef Mysliveček po několika nuzných rocích v Itálii začal hvězdnou kariéru, měl peníze, úspěch. Byl vzorem i pro mladého Mozarta, který také toužil získat v Itálii operní zakázky. Mysliveček žil v blízkosti šlechty, kde také potkal velkou a nešťastnou lásku. Na cestách po celé Itálii se pohyboval i v hostincích a nebezpečných doupatech. Hráč a velký milovník žen se nakazil syfilidou, a nemoc ho postupně izolovala od přátel a známých. Zohavenou tvář nakonec skrýval pod maskou.

Scénář filmu se snaží být přesný tam, kde se dochovala svědectví o Myslivečkově životě, zbytek interpretuje s co největší citlivostí k duchu doby. Stává se do jisté míry fikcí. První klapka filmu padne v polovině července v Itálii. Několik natáčecích dnů bude i v Praze. Do kin by měl film vstoupit na konci příštího roku. Měl by být velkolepou dobovou freskou jednoho z nejslavnějších operních skladatelů své doby.

"V průběhu doby zapomínáme na veliké lidi. Film ukazuje, jak je důležité nezapomenou své kořeny, tradice, kdo jsme. Je to součást naší kultury. Pro mě jako herce je tato role velká výzva. Mysliveček byl veliký i složitý člověk. Je třeba, abychom se propojili. Já nemůžu být dole, a on nedostupný nahoře. Jestli nebudu jím, nebude pravdivý film," uvedl Jegor Koreškov.

Film budou doprovázet i další akce. Vyjde album Myslivečkových skladeb, dále kniha, a připravuje se ambiciózní projekt česko-slovensko-francouzsko-italské koprodukce Myslivečkovy opery Calliore (1778).