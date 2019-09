Růžový tank Davida Černého

Kontroverzní dílo je součástí výstavy „Democracy in Action“, kterou zaštiťuje České centrum Stockholm. Na příkladu ukázek českého umění prezentuje pohled do historie a švédským návštěvníkům nabízí interaktivní prostor, kde mohou odpovědět na otázku, co pro ně znamená demokracie dnes. Celá událost je připomínkou třiceti let od Sametové revoluce. ( Open air událost ve Stockholmu potrvá do konce září)