Colours of Ostrava

Mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava patří k největším multižánrovým akcím v Evropě. Tisíce návštěvníků si mohou vybrat mezi více než dvaceti scénami v jedinečném prostředí bývalých železáren v Dolních Vítkovicích. V letošním 18. ročníku se fanouškům představily legendy jako The Cure, Florence and the Machine nebo ZAZ, ale také řada českých a slovenských umělců.