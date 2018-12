Betlémské světlo v chrámu sv. Víta

Skauti přinesli Betlémské světlo na mši ve svatovítské katedrále. Novodobá tradice vznikla ve 2. polovině 80. let. Od té doby se plamínek zapálený v místě narození Krista převáží vždy před Vánoci z Izraele do Rakouska a odtud do dalších zemí Evropy i Severní Ameriky.