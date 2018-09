Zvýšení minimální mzdy navrhne ministryně práce do poloviny října

Mzda by se podle ministryně měla zvednout o 1 200 korun. V současné době je minimální mzda 12 200 korun, pokud by Maláčovou navrhované navýšení prošlo, činila by 13 400. Názory na zvýšení minimální mzdy se v rámci tripartity liší. Odbory požadují její zvýšení o 1500 korun, zaměstnavatelé o 800 korun. Hnutí ANO prosazuje 1000 korun.

Zmíněnou sumu označuje Maláčová za kompromis. S odboráři, se zaměstnavateli ani s koaličním hnutím ANO se ale zatím nedohodla. "Já si myslím, že by debata měla ještě probíhat, ale v tuto chvíli žádný termín pro jednání tripartity ani jejího předsednictva stanoven není, takže uvidíme. Zároveň je ale potřeba říct, že v pondělí večer byly pozice poměrně vyhraněné, takže nevím, jestli se nám to podaří posunout. Za mě by to ale bylo ideální."

Loni minimální mzda odpovídala podle ministerstva práce 37,3 procenta průměrného výdělku. Letos by se podíl mohl zvednout na 38,5 procenta. V minulém volebním období si koaliční vláda ČSSD, ANO a lidovců předsevzala, že přiblíží nejnižší odměnu 40 procentům průměrné mzdy.