Životnost Dukovan by se mohla prodloužit o deset let

Životnost jaderných bloků v Dukovanech by měla podle expertních odhadů skončit kolem roku 2035. Jak nyní prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO), mohla by se o dalších deset let prodloužit. Tím by se odložilo i rozhodnutí o výstavbě nového reaktoru.