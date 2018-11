Zaměstnanci zřejmě dostanou zaplaceno i v prvních třech dnech nemoci

Zaměstnanci stonají první tři dny nemoci už deset let zadarmo. To by se mělo od července příštího roku změnit. Měli by dostávat náhradu mzdy i v prvních dnech nemoci. Po zhruba 3,5 hodinové debatě to zejména hlasy poslanců ANO, ČSSD, KSČM a Pirátů schválila Poslanecká sněmovna, když zrušila tzv. karenční dobu.