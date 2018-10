Zahraniční štáby loni utratily v ČR pět miliard korun

Pokud by se pobídky zvýšily z dnešních 20 na 25 procent, mohlo by v Česku ročně zůstávat o miliardu či dvě více. Pro stát by zvýšení pobídek znamenalo, že by se příspěvek zvedl z 800 miliónů korun ročně na 1,2 miliardy korun. Zásadní jsou americké štáby, které aktuálně v Česku točí několik snímků či seriálů. Pokud Česko pobídky zvýší, zvažují někteří z amerických producentů i vlastní investice do výstavby ateliérů.

Setkání v Los Angeles se zúčastnili zástupci 40 hollywoodských studií i nezávislých producentů. Řada z nich přesouvá svou výrobu stále více do Evropy. "Uvědomujeme si silné konkurenční prostředí, ve kterém by mohl český filmový průmysl obstát a udržet si vedoucí pozici na trhu. Proto vyjednáváme změnu v systému filmových pobídek," uvedla ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková.

Služby českých filmařů si zahraniční štáby stále chválí, jiné země ale mají pobídky vyšší, Maďarsko třeba 28 procent. Pokud by se zvýšily filmové pobídky, znamenalo by to připravit novelu zákona o audiovizi. To podpořil už na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech ministr kultury Antonín Staněk.

Útraty filmařů jdou do miliard

Česká delegace v USA uvedla, že štáby mají k dispozici anglicky mluvící pracovníky od kameramanů, výtvarníků po postprodukční supervizory, takže je možné natáčet téměř jen s místními filmaři. Například tvůrci seriálu Carnival Row pro Amazon Studios v ČR utratí asi 1,6 miliardy korun za služby a zboží hrazené českým subjektům.

Roztočená je v Česku i druhá řada seriálu Knightfall pro History Channel. Štáb čeká více než 100 natáčecích dnů na několika hradech a v barrandovských studiích. Dalším velkým projektem je seriál Whiskey Cavalier, jehož 12 dílů se bude točit od dubna 2019 téměř výhradně v ČR.