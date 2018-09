Začínají platit slevy v dopravě, méně zaplatí děti, studenti i senioři

Studenti, senioři i děti ušetří od 1. září za dopravu. U všech dopravců pro ně začne platit 75procentní sleva ve vlacích a dálkových autobusech. Za to stát zaplatí téměř 6 miliard korun ročně. Slevy zavádějí i některé městské dopravní podniky. Senioři nad 65 let a cestující od 15 do 18 let se budou prokazovat platným dokladem totožnosti, jakým je nejčastěji občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný oficiální průkaz s fotografií, jménem a datem narození. Studenti od 18 do 26 let budou potřebovat platný žákovský nebo studentský průkaz. Změny v ceně jízdného kritizovaly mimo jiné i některé opoziční strany.

Platy ve veřejné sféře porostou, navýšení nebude plošné

Na nárůst platů ve veřejné sféře by mělo jít příští rok průměrně o osm procent víc. Vláda přitom původně počítala jen se šesti procenty. Oznámil to premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš a vláda se na tom dohodla i s odbory. Na zvýšení platů půjde o tři miliardy korun víc. Přidávání nebude plošné a víc by měli dostat lidé s nízkými výdělky. Většině pracovníků veřejných služeb se zvednou platové tarify o pět procent, zbývající peníze poputují do odměn.

Vláda navrhuje zrušení více než tisícovky míst ve státní správě

Počet pracovních míst ve státních úřadech a organizacích by měl klesnout o víc než tisícovku. Navrhuje to vláda. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by se mělo zrušit 1327 míst, z toho 281 je obsazených. V rozpočtu se tak uspoří miliarda a 200 milionů korun. Ministerstva, úřady a jejich příspěvkové organizace zaměstnávají necelého půl milionu lidí. Zhruba čtvrtina z toho jsou učitelé.

Stát plánuje výstavbu obecních bytů

Vláda připravuje program výstavby obecních bytů s regulovaným nájemným. Stát by měl poskytovat obcím a městům až 2 miliardy korun ročně. Pětina bytů má být určená pro lidi v obtížné sociální situaci. Mezi ostatními žadateli mají být třeba matky samoživitelky nebo učitelé a lékaři, které si chtějí udržet hlavně vesnice a malá města. O přidělování bydlení pak budou rozhodovat samy obce. Podle analytiků je ale návrh nedostatečný a situaci na trhu příliš nezlepší. Podle nich je důležitější odstranit byrokracii a zrychlit schvalování staveb.

Úroda ovoce oproti loňskému roku vzrostla

Letošní úroda ovoce je větší než loni. Podle Českého statistického úřadu se dařilo hlavně meruňkám, kterých sadaři sklidili třikrát víc. Sklizeň ale stoupla taky u třešní, jahod nebo švestek. Víc by mělo být i hrušek a jablek. Kvůli letošnímu suchu jsou ale plody menší a méně kvalitní. V posledních dvou letech byla úroda ovoce kvůli jarním mrazům výrazně podprůměrná.

Neziskové organizace dostanou více peněz

Neziskové organizace by si měly příští rok polepšit o 800 milionů korun. Podle původního plánu to ale mělo být skoro jeden a půl miliardy. Po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle návrhu rozpočtu na příští rok mají výrazně klesat peníze organizacím vázaným na ministerstvo školství, naopak s růstem počítá ministerstvo práce a sociálních věcí. Premiér Andrej Babiš uvedl, že o požadavcích neziskových organizací bude kabinet ještě jednat.

Ministr dopravy nařídil kontrolu mostů

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) nařídil mimořádnou kontrolu tisícovky mostů v Česku. Týká se silničních i železničních postavených v 60. až 80. letech minulého století z předpjatého betonu. Stejné konstrukce byla lávka v pražské Troji, která spadla loni, i most v italském Janově, který se zřítil před dvěma týdny. V Česku ale teď podle Ředitelství silnic a dálnic podobná nehoda nehrozí. Resort dopravy vyzval k mimořádným kontrolám i správce silnic 2. a 3. třídy.

Společnost Elaria Group vydražila zkrachovalou huť Poldi

Zkrachovalá huť Poldi má možné nového majitele. Ve třetím dražebním kole zvítězila s nejvyšší nabídkou společnost Elaria Group. Za Poldovku má zaplatit 256 milionů korun. Jaké plány společnost s bývalými ocelárnami má, ale nechtěla zástupkyně firmy prozradit. Čas na zaplacení má měsíc. Předchozí dvě dražby byly zmařeny, vydražitelé za podnik ve stanovené lhůtě nezaplatili. Podnik, který je jen částí někdejšího rozsáhlého koncernu, je od loňského prosince v konkurzu. Výroba stojí a zaměstnanci dostali výpovědi. V dražbě projevili o podnik zájem dva investoři.

Česká národní banka vydá největší minci v Evropě

Česká národní banka plánuje vydat k 100. výročí československé koruny zlatou minci v hodnotě 100 milionů korun. Její hmotnost bude 130 kilogramů, průměr má mít víc než půl metru a silná bude 45 milimetrů. Půjde pouze o výstavní exponát. Minci chce banka vydat 31. ledna 2019 a podle mluvčí ČNB Markéty Fišerové to bude největší a nejdražší mince, kterou kdy centrální banka vydala a zároveň půjde o největší minci v Evropě a druhou největší na světě.