Začal platit cenový strop volání do EU, operátoři v ČR zlevnili až o polovinu

Zavedení nových maximálních cen navazuje na zrušení poplatků za roaming z června 2017 a je součástí unijní revize předpisů o telekomunikacích. Evropská unie tak zasahuje proti neúměrně vysokým cenám, které byly lidem účtovány za volání z jejich domovské země do jiného státu Unie.

V Česku za mezinárodní telefonáty zákazníci doteď platili v průměru trojnásobek domácí ceny. Poskytovatelé si ale za své služby často účtovali neúměrné ceny plus dodatečné náklady, a řada spotřebitelů tak byla znevýhodňována. Nové limity byly nastaveny tak, aby poskytovatelům pomohly pokrýt jejich náklady a zároveň chránily spotřebitele.

"Nový cenový strop nařízený Evropskou komisí stanovuje maximální cenu za minutu hovoru do zahraničí na v přepočtu necelých 6 korun, v případě SMS zprávy jsou to necelé dvě koruny," přibližuje mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Martin Drtina.

Limity platí pouze pro soukromé osoby. Nevztahují se na podnikatele a firmy - podle Evropské komise jim totiž už řada operátorů poskytuje výhodnější nabídky. Přitom právě firmy volají do zahraničí nejvíce.

"Pravidelně volají do zahraničí přibližně dvě procenta uživatelů mobilních telefonů, z toho většina jsou firmy, které mají nějaké obchodní vztahy s okolním světem," vysvětluje výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund. Nejčastěji se z Česka volá na Slovensko, je to 80 procent všech hovorů do zahraničí.

Hlavní čeští operátoři při úpravě svých ceníků zůstali u horní hranice poplatků. Nové ceny oznámil jako první Vodafone, který snížil od 7. května cenu hovoru v rámci EU na 5,80 Kč za minutu. T-Mobile cenu snížil na 5,89 Kč za minutu a 1,86 Kč za SMS. Stejné ceny nabízí i O2.

Sankce za nedodržení limitů v ČR zatím chybí

Dohled nad stanovenými podmínkami budou mít národní regulátoři trhu. Sankce za případné porušení daných podmínek si stanovuje každý členský stát sám.

V českých zákonech zatím sankce chybí. Zavede ji novela zákona o elektronických komunikacích, jejíž schválení ve středu doporučil Poslanecké sněmovně hospodářský výbor.

Podle novely by se v České republice mohla snížit i pokuta za přechod k jinému mobilnímu operátorovi. Také lhůta pro převod telefonního čísla by mohla být ještě kratší. Úpravy by měly vést k větší konkurenci mezi operátory a v konečném důsledku k poklesu cen.