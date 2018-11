Z robotů se stávají dokonalí skladníci

Jak vůbec takový robot ve skladu pracuje? Auto přiveze díly, vysokozdvižný vozík je přemístí na patřičné místo. Pak už nastupuje robot. Z palety dá díly na dopravník, systém přepravku zváží, dostane čárový kód, a podle toho míří na své místo v regálu. Jen pro zajímavost, regály v automatickém skladu jsou vysoké 14 metrů a zabírají plochu 2000 metrů čtverečních. Na své použití tu čeká 70 tisíc přepravek s menšími díly. Zásoba jednotlivých součástek je tu na šest dní.

Jak uvedl koordinátor projektu automatického skladu David Vostrý ze Škody Auto, systém si spočítá, jak mají být součástky na vozíku uspořádané, aby to pracovníkovi na lince vyhovovalo. A jezdí přesně na čas, kdy jsou díly potřeba.

"To samozřejmě eliminuje faktor lidské chyby. Pracovník nemusí hledat, jestli má součástku vlevo nebo vpravo, protože ten robot to dá do správného pořadí, má to nachystané tak, jak je potřeba."

Robot má na splnění požadavku čas dvě hodiny, ale umí to i za několik minut. Automobilka ušetřila i skladovací prostory.

"Díky tomu, že máme u externích partnerů některá pracoviště, mohli jsme díky centralizaci do jednoho místa vygenerovat nové plochy, a dát do nich materiál, který se nám sem do firmy nevešel," dodal koordinátor projektu David Vostrý.

Robot se podílí i na montáži převodovek

Firma do výstavby vložila přibližně osm milionů eur (208 milionů korun). Investice by se měla vrátit do osmi let a robot by měl vydržet procovat let patnáct. Podobný menší automatický sklad funguje už v závodě v Kvasinách, kde ušetřil práci 40 zaměstnanců. Robot je schopný sám sebe učit. Při plánování trasy rozpozná překážky, a změní trasu tak, aby se dostal k cíli v co nejkratším čase. Najednou přemístí až 130 kilogramů nákladu.

V závodě ve Vrchlabí nahradil zaměstnance kooperující robot při montování převodovek, konkrétně při vkládání řadicího pístu, jedné z nejcitlivějších činností. Automatické převodovky mají slibnou budoucnost. Po Americe a Asii roste poptávka po jednodušším řazení i v Evropě. Ve Vrchlabí vyrábějí 2 000 převodovek denně.