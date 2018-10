Význam zahraničního obchodu pro ekonomiku ČR roste

Co by mohlo českou ekonomiku výrazně ovlivnit? Větší vliv než na okolní země by na Česko mohl mít odchod Británie z EU. Naopak cla zavedená USA na dovoz oceli a hliníku by velký vliv mít neměla.

Česká ekonomika je zahraničním obchodem úzce navázána na EU a tato závislost se za uplynulých deset let snížila jen minimálně. V roce 2017 směřovalo do Evropy 90,2 procenta českého exportu a 83,7 procenta do evropské osmadvacítky. Před deseti lety to bylo 92,4 procenta, resp. 85,7 procenta českého exportu.

Největší dopad - poptávka po automobilech

Analýza bere v úvahu nejhorší možný scénář vývoje vzájemného obchodu. Ze strany EU je nejvíce obávaným dopadem brexitu pokles poptávky po automobilech. Tím by byla v EU nejvíce postižena ČR.

Poptávka po autech a autodílech v Británii se podílí 0,63 procenta na hrubém domácím produktu Česka, což je nejvyšší podíl ze všech zemí EU. Význam této poptávky pro Německo činí například 0,58 pct a pro Slovensko 0,55 pct na HDP.