Vláda přidá 1500 korun všem zaměstnancům ve veřejné sféře

"Nejvíc si polepší ti, co na tom byli platově nejhůř - uklízečky, kuchařky, uvaděčky. Dofinancujeme také všem sociálním pracovníkům částku 1500 korun," uvedla po jednání ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD.

Navýšení 1500 korun do tarifů čeká i členy bezpečnostních sborů, uvedl šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček. Procentuální navýšení zůstává u pedagogů.

Nárůst platů znamená pro rozpočet dvě miliardy navíc

Nárůst výdajů bude znamenat pro státní rozpočet zhruba dvě miliardy navíc. Jak uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO), při přípravě návrhu rozpočtu s možným nárůstem částky na platy počítala v rezervě. Dodala, že učitelé uvidí na výplatních páskách průměrně 3684 korun navíc.

Celkově platy v rozpočtu tvoří po důchodech druhou největší sumu, podle premiéra Andreje Babiše (ANO) překročí částka 300 miliard korun.

"Dosáhli jsme toho, co jsme chtěli. Procentuálně budeme navyšovat hlavně těm, kteří mají nejmenší mzdy. Jsem rád, že jsme dospěli k dohodě. Předpokládám, že v pondělí státní rozpočet bude schválen bez problémů."

Odbory ještě čekají na dohodu o platech učitelů, téměř deset procent chtějí do tarifů, tedy do základu příjmu. Dohodu o růstu všech ostatních platů však šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula uvítal. Podle něj je to férová dohoda.

Ministr kultury chce jednat o navýšení peněz na kulturu v regionech

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) dohodu o mzdách také vítá, chce však do pondělka jednat o navýšení peněz pro tzv. živou kulturu v regionech. Bojí se, že kraje nebudou mít na navýšení platů. To by podle něj mohlo znamenat konec některých zařízení či projektů. "Co požaduji po vládě, je naplňování závazku, že platy v kultuře mají být na úrovni platů v sociálních službách a školách," řekl novinářům.

Ve veřejném sektoru pracovalo na konci loňska 640.700 lidí - učitelů, hasičů, zdravotníků, úředníků, policistů a dalších profesí. Průměrný plat se dostal na 35.437 korun. Proti roku 2017 se zvedl o 10,8 procenta.