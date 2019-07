Vláda: Nové jaderné bloky postaví dceřiné firmy společnosti ČEZ

Skupina ČEZ bude stavbu bloků platit částečně z externích zdrojů a částečně z vlastních peněz. Za určitých podmínek bude však ČEZ moci dceřinou společnost, která bude mít stavbu na starosti, předat státu.

Podle ministra průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karla Havlíčka bude muset společnost ČEZ za výstavbu přijmout určité podnikatelské riziko. Stát jí nicméně poskytne alespoň částečně záruky.

"Tím cílem není to, že stát na sebe převezme břímě neúspěchu. Ale stát na sebe musí vzít odpovědnost, pokud by stát něco zásadního změnil, ať už v legislativě, regulatorice nebo čímkoli jiném," řekl ministr s tím, že na co všechno garance budou poskytnuty, bude teď otázkou detailních diskusí.

Konkrétní podmínky kontraktu by měla vláda vyjednat na podzim. Smlouva státu s ČEZ by měla být uzavřena do konce letošního roku.

Na základě rozhodnutí kabinetu chce vládní zmocněnec pro jádro Jaroslav Míl vypsat tendr na právního poradce, který by měl pomoci s návrhem smlouvy mezi státem a společností ČEZ. Díky této smlouvě pak získá ČEZ od státu na výstavbu výhodnější úvěr.

Jakmile bude smlouva hotová, začne Česko vyjednávat s Evropskou komisí o tom, jestli jsou všechny zamýšlené kroky v souladu s evropskými předpisy a podmínkami.

Cenu jednoho nového bloku odhaduje Jaroslav Míl v rozmezí od 125 do 145 miliard korun. Někteří menšinoví akcionáři ČEZu se ale obávají, že projekt bude až dvojnásobně dražší a ztrátový.

Začít se má stavbou jednoho bloku v Dukovanech, další dva by mohly stát v Temelíně.