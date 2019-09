Veřejné slyšení - obchodníci volají po dohodě o volném obchodu s Čínou

Do Číny přijelo v posledních letech několik podnikatelských delegací. Obchod podporoval také prezident Miloš Zeman. Podle Svazu průmyslu a dopravy je tato snaha znát. Obchodníci ale čekali více, říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

"Daří se mnoha českým firmám poměrně úspěšně dělat svůj byznys v Číně, ale poměr dovozu a vývozu není úplně příznivý. Tam si rozhodně myslíme, že by mělo dojít ke zlepšení, aby ten poměr nebyl 500 miliard vůči padesáti."

Nezávislý předseda senátního výboru pro zahraniční věci Pavel Fischer už před veřejným slyšením uvedl, že je třeba, aby o obchodech s Čínou jednala celá Evropská unie.

"Je potřeba hledat novou rovnováhu v těch vztazích. Jsme rádi, že na slyšení budou i zástupci svazů a komor, které na úrovní EU hledají odpověď na úplně stejné otázky, jako hledáme my."

I přes různé překážky se export do Číny vyplatí

V Číně na obchodníky čekají různá cla, certifikáty. Podle Svazu průmyslu a obchodu se však i přes různé překážky export do Číny vyplatí. A nejde jen o Čínu, ale všeobecně o export mimo Evropskou unii. Jak říká viceprezident Radek Špicar tuzemský export je však stále z 85 % závislý na unijním trhu.

"To je perspektivní trh, ale každá závislost škodí. My musíme diverzifikovat náš export a to, že jsou tam překážky, že se Čína chová protekcionisticky v mnoha ohledech, že jsou tam nedostatky v oblasti vymahatelnosti práva ochrany duševního vlastnictví, to je fakt, a je potřeba s tím něco dělat."

Radek Špicar dodává, že v tomhle ohledu spoléhají obchodníci na Evropskou unii, která by mohla s Čínou vyjednat dohodu o volném obchodu.

Ředitel BIS obchodníky varoval před čínskou špionáží

Ředitel BIS Michal Koudelka na veřejné konferenci v Senátu varoval obchodníky před čínskou špionáží. Podle jeho slov zpravodajské služby Číny zaměstnávají statisíce důstojníků, kteří pracují i z neobvyklých pozic ve firmách nebo institucích. Varoval i vědce, kteří do země přiletí na pozvání čínských kolegů.

"Zažívají projevování té velké orientální úcty, která nám Evropanům dělá velmi dobře. Dostávají dary, je jim nabídnuto všechno, po čem touží a v závěru je jim nabídnuta vhodnou formou spolupráce, která se velmi velmi těžce odmítá."

Čínské tajné služby patří podle BIS spolu s ruskými v Česku k nejaktivnějším.

K napjaté situaci v kulturní spolupráci se vyjádřil i prezident

K napjaté situaci v kulturní spolupráci České republiky a Číny se na recepci pořádané čínským velvyslanectvím vyjádřil i prezident Zeman. V projevu reagoval na odložení či zrušení vystoupení českých souborů v Číně. Důvodem zřejmě byla dřívější vyjádření pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) o tom, že z takzvané sesterské smlouvy chce rada hlavního města odstranit bod, kterým Praha uznává jednotnou Čínu. Hřib je menší komplikací ve vzájemných vztazích, ale čínská odpověď byla přehnaná, řekl prezident při projevu.

Také předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) na recepci uvedl, že česko-čínské vztahy v těchto dnech procházejí těžkostmi. Čínská společnost, kultura a čínský náhled na svět je podle Kubery diametrálně odlišný od západního způsobu života. Pro to je podle něj důležité si naslouchat, respektovat jeden druhého a snažit se stavět pozitivní příklady vzájemné spolupráce.