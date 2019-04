Ve vážné bytové nouzi bylo loni v ČR 54.000 domácností

Analýza vychází například z údajů o vyplácených dávkách, od organizací na pomoc potřebným a od několika desítek radnic. Polovina všech rodin i samotných lidí ve vážné bytové nouzi žije na území pouhých 14 obcí s rozšířenou působností, říká ředitel Platformy pro sociální bydlení Vít Lesák:

"Jsou to velká krajská města, kde se ti lidé stahují třeba proto, že byli v exekucích, že jsou to města s vysokými nebo se stoupajícími cenami nájmů, takže tam máme na prvním místě Prahu, potom Ostravu, Brno, Ústí, Olomouc. A pak jsou to města na severu Čech nebo na severu Moravy, která jsou dlouhodobě postižena jak nezaměstnaností, tak exekucemi."

Analýza: Města nemají přehled, kolik rodin v bytové nouzi žije

Autoři analýzy sledovali, jak jsou na tom s byty města s největší bytovou nouzí. Třetina z nich vlastní méně než deset bytů na tisíc obyvatel. Zaměřili se také na to, zda města přidělovala byty rodinám z ubytoven a azylových domů.

Zjistili, že v některých místech by dosavadním tempem mohlo přestěhování všech domácností do obecního bydlení trvat až půl století. Výsledky ukázaly, že města často nemají přehled o tom, kolik rodin v bytové nouzi v nich vlastně žije.

V řadě případů by místo sociálního bytu stačila cílená pomoc

Podle analýzy se do bytové nouze každý rok dostává 11.700 domácností. Některé z nich do ní spadnou poprvé, jiné opakovaně. Autoři podotýkají, že ne všichni ale potřebují sociální byt. Řadě lidí by stačila podpora, a to třeba poradenství, příspěvek na kauci při pronájmu či poskytnutí garance pronajímatelům.

Úřady práce mohou už nyní lidem v tísni poskytnout dávku mimořádné okamžité pomoci právě na kauci. Podle analýzy se pravidla vyplácení po republice ale výrazně liší. Zatímco v některých místech tuto podporu na získání pronájmu dostane 90 procent žadatelů, jinde čtvrtina.

Návrh na dostupné bydlení chtějí předložit poslanci

Návrh zákona o dostupném bydlení by se měl do Sněmovny dostat nejpozději do konce tohoto roku, aby se do voleb stihl projednat a schválit, uvedla poslankyně vládní ČSSD Kateřina Valachová. Normu by mělo připravit ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Ve svém legislativním plánu pro letošek ji ale nemá. Ve hře je i to, že by předlohu sepsali poslanci, jak o tom mluvila první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová:

"Jsem trochu skeptická k tomu, že by vláda skutečně předložila do konce tohoto roku návrh zákona o bydlení, proto patrně bude nutné jít poslaneckým návrhem, a tam velmi oceňuji, že paní ministryně pro místní rozvoj zdůraznila, že je otevřená takové diskuzi."

Jak uvedl analytik organizace Lumos Jan Klusáček, výrazně šetřit výdaje do budoucna by mohl nový systém kontaktních míst s ucelenou pomocí. Ušetřily by se náklady na péči o děti v ústavech, pobyty v azylových domech či vězeních.