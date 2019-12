Vánoční ryba? Zatím vede kapr, roste ale obliba lososa i exotických ryb

Podle spotřebitelských průzkumů bude mít na Štědrý večer jinou rybu než kapra každý sedmý Čech. Z průzkumu společnosti Ahold vyplynulo, že většinou lidé vyměňují kapra za lososa. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí společnosti Jiří Mareček.

"V posledních letech zaznamenáváme velký nárůst poptávky po čerstvém lososu. Data z našeho exkluzivního průzkumu ukazují, že lososa volí místo tradičního kapra 14 procent Čechů, čemuž napovídají i prodeje. Mezi mladými lidmi do 35 let je to dokonce třetina lidí."

Kromě lososa si lidé ale také dopřávají pstruha, tresku nebo třeba tuňáka, ale výjimkou na vánoční tabuli nejsou podle prodejců ani exotické ryby, jako například žralok, platýz nebo třeba mečoun.

Méně obvyklé druhy ryb jsou přitom výrazně dražší. Například kilo lososa se dá koupit od zhruba 400 korun, podle druhu. Cena ale může přesáhnout i 600 korun za kilogram a exotické druhy ryb jsou ještě mnohem dražší.

Podle prodejců si ale lidé v době Vánoc rádi dopřejí to, co jim chutná a jsou ochotni více utrácet a zkoušet něco nového. „Rádi si dopřávají dražší věci, které by si v průběhu roku normálně nekoupili, platí to samozřejmě i pro jídlo. Rovněž zkouší i nové chutě," řekl Českému rozhlasu mluvčí společnosti Tesco Václav Koukolíček.

Kapr stále vede

Přesto je klasický kapr v trojobalu vánoční klasika a většina lidí na něj nedá dopustit. Také podle Michala Kratochvíla, ředitele Rybářského sdružení, prodejům před Vánocemi stále dominuje kapr.

"Tady se toho kapra prodá zhruba 8 až 9 tisíc tun, pokud se budeme bavit o těch dražších druzích ryb, jako je losos, tak tam se jedná zhruba o dva tisíce tun, protože u nás dochází k tomu, že se sice k nám dováží asi 9 tisíc tun lososa, ale těch 7 tisíc je zase reexportováno, takže ČR se v podstatě chová jako tranzitní země."

Co se týče správné velikosti štědrovečerního kapra, mezi lidmi se traduje, že se vyplatí kupovat rybu menší, maximálně do 2,5 kila. Maso větší ryby prý bývá cítit bahnem. To je ale podle odborníků jen pověra. Podle zkušených rybářů je nejlepší kapr aspoň tříkilový. Při váhově menším totiž hrozí, že se bude konzument při vánoční večeři zbytečně trápit s kostmi.

Právě kvůli kostem začínají podle prodejců někteří lidé preferovat již zpracované ryby, roste zájem třeba o kapří filety. Zejména u rodin s dětmi. Navíc některé domácnosti kapra neumějí zpracovat celého, nedělají z vnitřností polévku a zbytky ryby by vyhodily.

Na Vánoce Češi zkonzumují sedm tisíc tun ryb. Celkem podle Českého statistického úřadu v průměru zkonzumují přes 5,5 kilogramu ryb ročně na hlavu. Jen pro srovnání: průměrný Evropan zkonzumuje přibližně 23 kilo ryb ročně.