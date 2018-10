V Milovicích se budou testovat chytrá auta

Firma počítá s tím, že už v létě 2019 začne s přestavbou svého testovacího polygonu v Milovicích. Investice do areálu mají dosáhnout 100 milionů korun a přinést nové příležitosti pro testování i celý tuzemský automobilový průmysl.

"Praha a Milovice se stanou hlavním testovacím centrem pro celou skupinu Valeo v oblasti autonomního řízení," uvedl Gabor Iffland ze společnosti Valeo. Investici do areálu v Milovicích stvrdily v polovině října podpisem memoranda zástupci Středočeského kraje, Milovic a Valea. Během tří let by mělo vzniknout zhruba 100 nových pracovních míst, většina z nich bude určena pro inženýry.

Ve Valeu pracuje 700 českých vývojářů

Valeo působí v Milovicích od roku 2014, nyní využívá menší polygon v části milovického letiště. Testuje na něm nové technologie, které vyvíjí v Praze. Společnost si nyní pronajala pět šestin plochy bývalého letiště. Plánuje tu v následujících letech zcela zrekonstruovat povrch místní přistávací dráhy, na které bude následně testovat systémy ve vyšších rychlostech. Současný testovací polygon totiž lze použít jen do rychlosti 80 km/hod. Valeo chce v Milovicích testovat například parkovací senzory, čelní kamery nebo řídící jednotky. Jak dodal Gabor Iffland, vlajkovou lodí Valea je lidar, sensor do asistenčních systémů vozidel na bázi laserového paprsku.

"To je senzor, který světově jako jediní vyrábíme sériově. Tím je vybaveno první auto na světě, které má autonomní řízení na úrovni tři."

Celkem ve vývoji společnosti Valeo pracuje 17 tisíc specialistů, českých vývojářů je 700.

Jak uvedl pro deník Metro šéf českého vývojového střediska Pavel Peka, cestou jsou autonomní a propojená auta. Začíná to u systémů, které sledují, zda auto jede v jízdním pruhu, pokračuje přes systémy, jež za řidiče zaparkují, či adaptivní tempomaty, které udržují určenou rychlost, ale zároveň v případě potřeby přibrzdí. Nakonec si řidič bude moci vybrat, jestli chce řídit sám, nebo zda třeba popojíždění v koloně svěří „umělé inteligenci". Pražští inženýři jsou aktuálně zapojení do více než padesáti různých globálních projektů.