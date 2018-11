V ČR chybí tisíce řezníků, obor absolvují jen desítky lidí ročně

Obor řezník-uzenář absolvuje od roku 2009 každoročně necelá stovka lidí, uvedl analytik Jiří Vojtěch z Národního ústavu pro vzdělávání. Zájem o obor není velký. Drží se na 85. místě ze 114. Nabízí ho 23 škol v Česku a nabídka převyšuje zájem žáků.

Loni se začalo učit řezníkem 128 učňů a vyšlo z něj 84, což je poměrně velký úbytek. První ročník nedokončí asi 20 procent učňů. Podobné je to v posledních deseti letech. Jak uvedl analytik Jiří Vojtěch, mladí jsou zřejmě příliš citliví na to, aby se stali řezníky.

Krátkodobé řešení - řezníci ze zahraničí

Podle výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa Jana Katiny se dá očekávat, že nedostatek vzdělaných pracovníků bude působit do budoucna potíže celému masnému průmyslu v Česku - od živnostníků po velké společnosti, včetně dodavatelských firem. Krátkodobě mohou české řezníky nahradit zahraniční. Do Česka přijíždí například z Ukrajiny nebo z Mongolska. Jejich zaměstnávání v ČR ale naráží na řadu různých administrativních omezení, řekl Katina.

Koncepční řešení podle něj vyžaduje několik různých opatření. Patří k nim třeba větší podpora odborných škol, rekvalifikačních programů a zvýšení atraktivity oboru u mládeže. O to se snaží například náborová kampaň svazu Bude to maso. ČR by se podle Katiny také měla snažit nalákat zahraniční zájemce o vyučení v ČR, třeba z Ukrajiny.

Za nového pracovníka i desítky tisíc korun

To, že jsou absolventi na trhu práce potřební, ukazuje i jejich nízká míra nezaměstnanosti. Letos v dubnu činila nezaměstnanost řezníků 2,4 procenta.

Některé firmy teď nabízí například motivační příplatek několik desítek tisíc korun za přivedení nového pracovníka.

Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí brala v ČR polovina řezníků v prvním pololetí letošního roku mzdu 22.052 korun měsíčně. Odborní řezníci dostávají například v masokombinátu Kostelecké uzeniny podle ředitele firmy Michala Jedličky 40.000 až 50.000 korun.