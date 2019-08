V Berouně se otevře nejrychlejší rychlodobíječka pro auta v Česku

Každá z instalovaných jednotek bude schopná dobíjet elektromobily s využitím výkonu až 350 kW. Stávající rychlodobíječky mají většinou výkonem do 50 kW, klasické dobíjecí stanice jen 22 kW. Rychlonabíjecí stanice si díky chytré komunikaci s elektromobilem sama zjistí maximální možný nabíjecí výkon vozu. U mnoha vozů bude možné dobití na 80 procent kapacity dosáhnout během 30 minut. Plný potenciál dobíječek IONITY ale využije až chystaná nová generace elektromobilů. Jednorázové dobití má stát 205 korun.

V Česku je zhruba 400 dobíjecích stanic od různých provozovatelů. Největší jich má energetická společnost ČEZ, aktuálně 169 stanic. Ministerstvo dopravy chce během příštích čtyř let podpořit z operačního programu Doprava vybudování okolo 500 dalších rychlodobíjecích stanic po celé republice. ČEZ připravuje výstavbu vysoce výkonných dobíjecích stanic s výkonem 150 kW. Měly by být na hlavních tazích a ve městech. Dobití auta by mělo zabrat 15 až 20 minut. První dobíjecí stanice tohoto typu v síti ČEZ bude brzy instalována v pilotním režimu v Praze poblíž vyústění magistrály na dálnici D1.

Roste odběr elektřiny pro elektromobily

Objem odebrané elektřiny z veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily strmě roste. ČEZ eviduje za první pololetí více než dvojnásobný meziroční růst na 828.869 kilowatthodin (kWh). Hodnota odpovídá roční spotřebě elektřiny zhruba 260 domácností. Podobný růst zaznamenávají i další firmy.

Registry vozidel vydávají pro elektromobily zhruba od dubna speciální značky, které začínají písmeny EL. Jen za první měsíc ji mělo skoro 800 aut. Řidiči elektrických aut zároveň nemusejí platit silniční daň a odběr elektřiny není na rozdíl třeba od benzinu nebo nafty zatížený spotřební daní. V Česku začne na podzim nabízet sdílení aut maďarská firma GreenGo. Do Prahy přiveze 100 elektromobilů Volkswagen e-up.

Češi podle průzkumu očekávají rychlý nástup elektromobilů

Ministerstvo dopravy očekává, že až pětina vozidel bude do deseti let jezdit na jiná paliva než benzin nebo naftu, například na vodík. Podle předpokladu ministerstva průmyslu a obchodu by v ČR mohlo v roce 2030 jezdit na vodíkové články 60.000 až 90.000 aut. V současnosti tu kvůli absenci čerpacích stanic nejezdí žádné. Česká republika se zavázala ke snižování emisí v dopravě a využívání vodíku má být jednou z možností.

Ministerstvo dopravy loni uvedlo, že v Česku by do roku 2023 mohlo vzniknout šest až osm čerpacích stanic na vodík. První tři pilotní čerpací stanice na vodík připravuje petrochemický holding Unipetrol v Praze, Litvínově a Brně. Využitím vodíkových článků v elektromobilech se zvyšuje jejich dojezd a zkracuje doba dobíjení z hodin řádově na minuty, což je srovnatelné s běžným tankováním benzinu nebo nafty. Auta na vodík již sériově vyrábí například Toyota, Hyundai nebo Honda. Sousední Německo ročně plánuje vynaložit do rozvoje vodíkových technologií 100 milionů eur, tedy 2,5 miliardy Kč.

Jak vyplývá z průzkumu agentury STEM/MARK, Češi předpokládají, že se budou elektromobily rychle rozšiřovat. Myslí si, že v roce 2024 by jejich podíl na prodaných automobilech mohl být mezi 30 a 40 procenty. Více než polovina dotázaných se domnívá, že auta do deseti let nebudou mít pedály, řadicí páku a nebudou potřebovat fosilní paliva. Pouze desetina lidí si myslí, že se v některých městech už za rok objeví létající auta.