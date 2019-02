Taxíky bez svítilny a taxametru?

Místo taxametrů by taxikáři využívali mobilní aplikace, které už nyní používají řidiči společností Uber nebo Taxify. Podle ministerstva dopravy je povinný taxametr v dnešní době zbytečný a sníží se tak zátěž podnikatelů.

Místo svítilny na střeše budou muset být vozidla označena evidenční nálepkou vydanou místním dopravním úřadem za zhruba 500 korun. Platilo by to ale pouze pro taxikáře, jejichž služby si zákazníci budou objednávat předem. Přepravci zastavující lidem na mávnutí na ulici budou muset mít taxametr a svítilnu i nadále, vysvětluje ministr dopravy za hnutí ANO Dan Ťok:

"Pokud budete chtít mít platformu, tak se musíte nejdříve dohodnout o trase a ceně, kterou nemůžete změnit. Pokud chcete vybírat peníze podle ujetých kilometrů, tak musíte mít taxametr."

Podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) by měly mít obě skupiny taxikářů podobné podmínky. Výsledkem by měly být cenově dostupnější taxislužby. Podle Pirátů je to krok správným směrem. Právě oni se v jednání s ministrem zasadili o to, aby pravidla doznala razantních změn. Také podle nich změny povedou k větší soutěži a výhodnějším cenám pro zákazníky. Otázka je, jak bude evidenční nálepka viditelná. Mohlo by se stát, že zákazníci, kteří na rušné silnici použijí při objednání aplikaci, budou taxík bez svítilny hledat.

Změny se nelíbí ani některým taxikářům

Změny se dotknou desetitisíců řidičů. Jen v Praze podle údajů magistrátu působí 9800 taxikářů, další skoro 3000 šoférů jezdí pro alternativní přepravce Uber a Taxify. Mnohým taxikářům se však návrh nelíbí. Podle nich vyvolá chaos.

"Každopádně to taxislužbu nikoliv sjednocuje, ale rozděluje. Sundat svítilnu a nepoužívat taxametr mohou pouze vozidla jezdící na aplikaci. Když budete jezdit klasicky na ulici, tak potřebujete tohle vybavení," říká Daniel Tarjovský z Asociace koncesionářů v taxislužbě.

Taxikáři kritizují například zrušení povinnosti mít ve voze taxametr, mobilní aplikace podle nich není dostatečnou zárukou. Loni nespokojení taxikáři v Praze několikrát protestovali proti alternativním přepravcům. Výhrady však mají i oni. Například podle Taxify je problémem především navrhovaná zodpovědnost platformy za to, že službu bude poskytovat řidič se všemi oprávněními. Podle firmy není možné v reálném čase ohlídat, že zaregistrovaný řidič používající aplikaci nepředá vozidlo i telefon někomu jinému.

Zkoušku z místopisu udělalo v Praze 60 procent řidičů

Omezit by se měla také pravomoc obcí stanovit jako podmínku znalost místopisu, absolvování zkoušek obsluhy taxametru a právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele. Města už také nebudou smět stanovovat například barvu karoserie nebo minimální rozměry vozidla. Úřady budou dále zodpovědné za evidenci a povolování taxislužeb a vydávání licencí pro řidiče.

Praha podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana považuje novelu za krok správným směrem. Magistrátu se však nelíbí, že odebírá městům možnost stanovovat pravidla pro taxislužby a že ruší zkoušku z místopisu, u které byla naposledy úspěšnost necelých 60 procent.