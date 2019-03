Svatby jsou v Česku opět v kurzu, nejčastěji vyjdou na 20 až 50 tisíc

Nejnižší náklady na svatební obřad jsou, když si pár řekne ano na úřadě za přítomnosti dvou povinných svědků. V tomto případě jsou výdaji správní poplatky úřadům, které se pohybují od jednoho do tří tisíců korun, a náklady na výměnu dokladů a snubní prsteny.

Další položky jako například svatební šaty či oblek pro ženicha, snubní prstýnky, fotograf, výzdoba, pohoštění pro svědky a hosty je jen na libovůli svatebčanů.

O tom, jak bude drahá svatba, rozhoduje i věk snoubenců. Nízkonákladovou svatbu mají nejčastěji starší páry ve věku 54 až 65 let, u nichž se více než polovina vejde s výdaji do 20 tisíc korun.

"Nejvíce za svatbu utrácí mladší ročníky. Z našeho výzkumu vyplývá, že lidé ve věku 27 až 35 let jsou ochotni za svatební den utratit 100 až 150 tisíc korun. Chtějí si svatbu opravdu užít, jsou schopni pozvat celou rodinu, přátele, kamarády a tím pádem se ta svatba může prodražit," přibližuje metodik finančního plánování Michal Cibulka.

Svatba za 250 tisíc a více je v Česku spíše raritou, přiznal ji jen jeden pár ze sta.

Zadlužovat se kvůli svatbě Češi moc nechtějí

Nejčastěji snoubenci, a to každý druhý pár, financují veselku ze společně naspořených peněz. Jedna třetina pak přiznává, že dostanou peníze na svatební veselí od rodičů nevěsty nebo ženicha. Víc než dvě a půl procenta Čechů už ale dopředu počítají s tím, že účty za svatbu zaplatí z peněz, které dostanou od svatebčanů darem.

Podle průzkumu společnosti Broker Consulting si na svou veselku půjčí u bankovní nebo nebankovní společnosti jen zhruba každý šedesátý pár. Nejčastěji jde podle oslovených bank o desítky tisíc korun.

Většina párů, více než tři pětiny, za svatbu utratily částku, kterou si dopředu naplánovaly. Pětina dokonce ještě ušetřila, výdaje byly totiž nižší, než snoubenci předpokládali. To se týká hlavně mladých párů od 18 do 26 let.

Stále oblíbenější se mezi Čechy stává svatba v zahraničí, především někde u moře. Cenově dostupné jsou řecké ostrovy, Itálie či Chorvatsko. Na špici oblíbených zahraničních svatebních destinací se ale drží třeba i Seychely, Maledivy a také Mauricius. Svatební balíček spolu s letenkou a ubytováním tam vyjde kolem 200 tisíc korun. Například v roce 2017 proběhlo 147 sňatků právě na Mauriciu.