Sucho se může podle vědců v budoucnu odrazit v poklesu ekonomiky

Sucho a nedostatek srážek by v budoucnu mohly ovlivnit české hospodářství. Hrubý domácí produkt (HDP) by se mohl propadnout až o 1,6 procenta. Podle vědců z Centra pro vodu, půdu a krajinu by pokles činil až 80 miliard korun. Další dopady by byly na zdraví obyvatel, životní prostředí a náhrady z pojištění.