Česko má schválený rozpočet na rok 2020, schodek je 40 miliard

Jednání o státním rozpočtu zahájil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tříhodinovým projevem. Prohlásil v něm, že navržený rozpočet podporuje ekonomický růst i zvyšování životní úrovně v Česku. „Naší zemi čeká skvělá budoucnost, my se vracíme tam, kde jsme byli za první republiky,“ uvedl mimo jiné.

Rozpočet ostře kritizovali zástupci opozičních stran. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše nemá žádnou vizi. TOP 09 není podle předsedkyně Markéty Pekarové Adamové spokojena se schodkem, strukturou rozpočtu ani s jeho prioritami. Podle lidovců a ODS vláda nedostatečně investuje. Podle šéfa ODS Petra Fialy vláda v navrženém rozpočtu vůbec nemyslí na budoucnost.

"Skutečnost je taková, že investice na příští rok jsou naprosto nedostatečné, neodpovídají potřebám České republiky, neodpovídají zájmům České republiky. Návrh rozpočtu není ani proinvestiční ani antibyrokratický, ani rozvojový," řekl šéf ODS. Dodal, že předložit takový rozpočet po tolika letech bezprecedentního hospodářského růstu je ostuda a neschopnost vlády.

Kritikou nešetřili ani Starostové a lidovci. Například podle předsedy lidovců Marka Výborného rozpočet nepočítá s dostatečnou podporou rodin s dětmi. "Ten rozpočet bohužel není vstřícný k těm, který by si to nejvíc zasloužili. Ten rozpočet je rozpočtem nejenom bez vize, ale je to rozpočet bez vize a není to rozpočet, který by hleděl do budoucnosti."

Ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová kritiku opozice odmítla. Podle ní rozpočet pomůže ekonomickému růstu i zvyšování životní úrovně v Česku. "Příští rok počítáme s rekordními investicemi, více peněz půjde do školství, vědy a výzkumu nebo opravy silnic. To všechno se nám v budoucnu vrátí. Současně návrh podporuje inkluzivní růst našeho hospodářství, protože zvyšuje životní úroveň nejen seniorů, ale i rodin pečujících o malé děti," uvedla ministryně.

Uspěly všechny návrhy komunistů, opoziční ani jeden

Ještě před schválením rozpočtu v něm poslanci v dílčích hlasováních uskutečnili přesuny za zhruba dvě miliardy korun. Navrženo bylo celkem 150 přesunů peněz mezi kapitolami, naprostá většina jich ale neuspěla.

Prošly všechny pozměňovací návrhy, které předložila KSČM. Poslanci tak přidali peníze například na sociální služby nebo menším obcím na výstavbu a opravy škol a bytů. Z návrhů opozičních stran ale neuspěl žádný. Neuspěla například ODS s návrhy na úspory výdajů v celkovém objemu 46 miliard korun nebo Piráti s obdobným převodem v objemu 12,7 miliardy korun.

Sněmovna také odmítla návrh ODS, Pirátů, lidovců, TOP 09 i STAN přidat na platy učitelů až 5,5 miliardy korun. Neprošel ani návrh dvou poslanců ČSSD na přesun tří miliard korun z obsluhy státního dluhu na platy učitelů. Proti hlasovala většina sociálních demokratů a to kvůli dohodě v koalici, jak vysvětlil poslanec ČSSD Roman Onderka.

"Tady jsme vázáni koaliční smlouvou s tím, že jsme se snažili prosadit navýšení platů učitelům o 15 procent v rámci koaličního jednání. Nepodařilo se nám to. Hnutí ANO bylo v tomto velmi tvrdé. Z tohoto pohledu není jiná cesta, než dodržet koaliční smlouvu."

Schválený rozpočet nyní dostane na stůl prezident Miloš Zeman. Už dřív avizoval, že ho podepíše.